Villa Borghese cuore della moda: Forma Fashion Show ed Ensemble Atelier celebrano giovani talenti e grandi stilisti

La grande moda torna a illuminare Roma con un evento unico: sabato 5 e domenica 6 luglio Villa Borghese diventerà la cornice incantata di due serate dedicate all’eccellenza sartoriale, ai nuovi talenti e al made in Italy. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale in collaborazione con la Regione Lazio, riunirà le principali accademie di moda romane e sette atelier di alta moda in due appuntamenti imperdibili: il Forma Fashion Show e l’Ensemble Atelier.

Sabato 5 luglio: Forma Fashion Show con le accademie di moda romane

Il weekend romano si apre sabato 5 luglio con il Forma Fashion Show, un evento istituzionale che, per il terzo anno consecutivo, offre agli studenti delle accademie romane l’occasione di sfilare con le proprie creazioni. A condurre la serata ci sarà la showgirl Veronica Maya. L’evento si svolgerà in una location iconica come Villa Borghese, dopo le edizioni precedenti a Piazza del Campidoglio. Saranno protagonisti oltre cento giovani designer provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Koefia, Accademia Italiana, Accademia del Lusso e Maiani Accademia Moda.

Le collezioni spazieranno dalla ricerca estetica sull’innovazione, come nel progetto “YOUTHOPIA” dell’Accademia Italiana che riflette sul ruolo del design in tempi di crisi, alle reinterpretazioni poetiche come “Maledicta – L’Angelo Caduto” degli studenti dell’Accademia del Lusso ispirati all’universo di Romeo Gigli. Menzione speciale per la Maiani Accademia Moda, che con “Bianchi Contaminati” unisce tradizione filippina e sostenibilità, e per le creazioni dell’Accademia di Belle Arti e di Koefia che esplorano nuove forme e funzioni dell’abito contemporaneo.

Domenica 6 luglio: Ensemble Atelier con le maison dell’haute couture romana

La serata di domenica 6 luglio sarà dedicata all’Ensemble Atelier, in cui sette stilisti legati a Roma presenteranno capsule collection inedite, espressione di un savoir-faire sartoriale che ha reso celebre la città nel mondo. Protagonisti in passerella saranno Camillo Bona, Luigi Borbone, Franco Ciambella, Nino Lettieri, Antonio Martino, Sabrina Persechino e Jamal Taslaq. Ogni maison proporrà abiti esclusivi che reinterpretano con linguaggi diversi i temi della femminilità, dell’eleganza e dell’identità.

Dal sofisticato tributo agli anni ‘30 di Camillo Bona alla collezione “NINOIR” di Nino Lettieri dedicata all’intramontabile fascino del nero; dalle silhouette ispirate a Paolina Borghese di Luigi Borbone alla sensualità di “Black Versailles” di Antonio Martino. Non mancano le suggestioni geometriche di Sabrina Persechino con “Quadra” e il ponte culturale di Jamal Taslaq con “Occirientale”, in un ensemble che celebra Roma come capitale della creatività senza confini.

A condurre la serata sarà la giornalista Giusy Meloni, mentre l’ingresso è gratuito su invito e sarà disponibile anche la diretta streaming sulle piattaforme di Roma Capitale. L’appuntamento è alle ore 21.

L’impegno delle istituzioni per giovani talenti e imprese artigiane

“Valorizzare i nuovi talenti e sostenere le piccole-medie imprese della moda è una priorità della nostra amministrazione”, ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. “Con il Forma Fashion Show diamo ai ragazzi un’opportunità unica di esibirsi gratuitamente in luoghi iconici come Villa Borghese. Con Ensemble Atelier, invece, puntiamo a sostenere le aziende artigianali che, pur lontane dai grandi brand internazionali, generano ricadute economiche e occupazione nella nostra città”.

Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, ha ricordato l’impegno della Regione nel rafforzare il settore moda e artigianato: “Abbiamo destinato 9 milioni di euro per l’artigianato artistico e tradizionale, e a settembre apriremo una sezione dedicata alla moda con nuovi contributi a fondo perduto e strumenti di credito. Vogliamo che il cluster moda del Lazio rimanga competitivo, innovativo e sostenibile, accompagnando il talento locale con digitalizzazione e marketing”.

Un’occasione unica per vivere la moda a Roma

Il doppio appuntamento di Villa Borghese rappresenta un’occasione irripetibile per scoprire le eccellenze della moda romana, dalle creazioni dei giovani stilisti emergenti alle proposte delle grandi maison. Un evento che rafforza il ruolo di Roma come capitale della moda, confermato anche dal ritorno in città delle grandi sfilate internazionali, da Valentino a Dolce&Gabbana, e dalla crescita degli iscritti alle accademie.

La moda a Roma non è solo spettacolo, ma anche formazione, artigianato, cultura e sviluppo economico: con il Forma Fashion Show e l’Ensemble Atelier, la città si conferma punto di riferimento del fashion system, capace di unire tradizione, innovazione e talento.