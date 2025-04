Accordo Fitp-Icsc: finanziamenti a tasso zero per costruzione di nuovi impianti

La conferenza stampa di presentazione degli IBI 2025 è stata l'occasione per presentare un nuovo importante progetto di sviluppo e supporto per l'intero movimento del tennis e del padel in Italia.

Il Presidente Angelo Binaghi ha annunciato l'accordo di collaborazione tra la FITP e l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) che premierà tutti i circoli affiliati alla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Grazie a tale iniziativa le società affiliate potranno accedere a finanziamenti a tasso zero per la costruzione di nuovi impianti, per la realizzazione di coperture e per interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture.

Per agevolare gli affiliati nell'accesso ad una delle tre tipologie di mutui previsti dall'accordo (fino a 250mila euro, della durata massima di 10 anni, e mutui light fino a 60mila o fino a 120mila euro, della durata massima di 7 anni) la Federazione metterà a disposizione le sue risorse per l'abbattimento integrale degli interessi e delle spese accessorie per l'intera durata del mutuo.

Nel corso della conferenza il Presidente Binaghi ha ringraziato l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per aver realizzato prodotti e processi dedicati al mondo degli sport di racchetta