Al via la 424esima Fiera Nazionale di Grottaferrata, tra tradizione e innovazione

Grottaferrata si prepara per la nuova edizione della Fiera Nazionale. Questa mattina, alla Sala Fregosi di Palazzo Valentini, a Roma, si è tenuta la conferenza stampa della 424esima edizione di quello che è uno degli eventi più attesi dell'anno ai Castelli Romani, e tra i più antichi in Italia, in programma dal 23 marzo al 1 aprile.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco di Grottaferrata, Mirko Di Bernardo, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, la Consigliera delegata alla Fiera Nazionale, Veronica Pavani, il delegato alle Tecnologie e Innovazioni Agronomiche Pierluigi Carlà e il delegato al Commercio, Fabrizio Antoni.

‘E’ una fiera storica, importante, tra le più antiche d’Italia. Una fiera incentrata sul ben vivere, sull’agricoltura, sull’innovazione in campo agricolo, ma anche sull’enogastronomia’ ha detto Di Bernardo a Ppn. E quest’anno, ha aggiunto, ‘presenteremo delle degustazioni particolari, promuovendo le nostre Associazioni locali nell’ambito dei Castelli Romani, e il Coordinamento del Biodistretto’ dei Castelli Romani, di cui, di recente, il Comune di Grottaferrata è stato nominato Coordinatore, ‘e connettendo la Fiera di quest’anno con quella del futuro, sempre più incentrata sulle tecnologie in campo agricolo, uno sviluppo di terza missione che unisce Enti locali, Enti sovracomunali e ricerca in ambito universitario e para-accademico. Cultura, tradizioni, innovazioni, agricoltura, futuro’, ha concluso.

Proprio guardando al futuro, peraltro, nei prossimi giorni la cittadinanza di Grottaferrata riceverà un questionario in cui potrà dare la propria valutazione sulla Fiera del presente e su quella del futuro, e il Comune sta lavorando anche con alcune Università, ha detto Di Bernardo in conferenza stampa, ‘per fare della città un polo innovativo in campo tecnologico e alimentare’ .

Storicamente, la Fiera di Grottaferrata affonda le sue radici nel Medioevo, e ha il suo fulcro a pochi passi dall'Abbazia di San Nilo, Monastero greco-ortodosso risalente al 1.004 d.C., unico ad essere 'sopravvissuto' in Italia allo Scisma d'Oriente, che all'interno ospita un Museo, una Biblioteca riconosciuta Monumento Nazionale, e un celebre Laboratorio di restauro del libro antico, dove è stato restaurato il celebre "Codice Atlantico" di Leonardo da Vinci. Fu proprio intorno a questo Monastero che si sviluppò il primo nucleo abitativo della città. Ai piedi delle mura, che risalgono alla fine del XV secolo, mercanti, artigiani, allevatori, produttori locali e pellegrini in arrivo da tutta Italia per importanti festività religiose, si incontravano per scambiare ed esporre mercanzie, utensili agricoli, generi alimentari.

Questo appuntamento, negli anni, si concentrò verso la festa dell'Annunciazione di Maria, che cade il 25 marzo. In questo modo, la Fiera di Grottaferrata, legata a doppio filo con la religione, l'artigianato, l'agricoltura e l'enogastronomia, prese vita e continuò ad evolversi nel corso dei secoli, basandosi sulla tradizione per guardare sempre verso il futuro. Nel 1966, la Fiera è stata riconosciuta come Nazionale.

Oggi, l'evento si svolge in Piazza San Nilo, a circa 100 metri dall'Abbazia: in 14.000 metri quadri di superficie, oltre 100 espositori da 19 regioni offriranno assaggi di prodotti enogastronomici tipici, nonché abbigliamento, accessori, gioielli, creazioni orafe, mobili e arredamenti, tutti Made in Italy. In più, sono previsti anche iniziative culturali, convegni e concerti, all'interno di un apposito padiglione organizzato dal Comune di Grottaferrata.

Il programma è davvero ghiotto: l'inaugurazione della 424esima edizione della Fiera si terrà sabato 23 marzo, alle ore 10, con il Corteo che partirà dall'Abbazia di San Nilo e la cerimonia inaugurale, a cui parteciperanno cittadini e Istituzioni. Quindi, alle 16.30 si terrà 'Eredità Comune', incontro con i Sindaci e gli Storytellers del Percorso Niliano. Poi, spazio alla musica rock'n'roll anni '50, con "The Remembers".

La giornata di domenica 24 marzo, invece, inizierà alle ore 10, con una Dimostrazione delle unità cinofile della Polizia di Stato, mentre alle 17 è in programma 'Armonie per la pace', concerto dei cori di Grottaferrata, a cui seguirà una degustazione, a cura dell'Associazione Vignaioli in Grottaferrata. La giornata si concluderà alle 20.30 con il concerto dei 'De André Tribute'.

Lunedì 25 marzo, invece, alle 09.30, appuntamento con 'Alla scoperta del mondo sotterraneo', Laboratorio rivolto alle scuole curato dalla Società Cooperativa Iperico, mentre alle 10 ci sarà 'La Fiera al Cinema', proiezione cinematografica a cura del Consiglio Giovani, di Nesos e Archè. Alle 17.30, invece, ci sarà la tavola rotonda 'Dalle filiere alle multifunzionalità in agricoltura', a cura di Uci e Unaat. Chiude la giornata, alle 20.30, l'appuntamento con 'Musica in Fiera', evento live che si terrà nell'area Food.

Martedì 26 marzo, alle ore 10, ci sarà uno spazio dedicato alle scuole, con il Laboratorio 'Microrganismi in fermento', a cura di Frascati Scienza. Alla stessa ora, spazio anche per la salute, con 'Cuore Protetto', a cura del Consiglio dei Giovani, in cui si parlerà di cardioprotezione e saranno mostrate le manovre di primo soccorso. Ancora, alle ore 10, l'Associazione Il Satiro presenterà 'In viaggio con San Nilo', il Percorso Niliano attraverso le parole del Santo. Alle 17.30, invece, si terrà 'Vino e Olio: la legge regionale', convegno in cui sarà presentata la Legge Regionale su Eno e Oliocultura, a cura della Regione Lazio e dell'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'. A seguire, ci sarà una degustazione, a cura dell'Associazione Vignaioli in Grottaferrata. Chiude la giornata, alle 20.30, l'appuntamento con 'Musica in Fiera', nell'area Food.

Il 27 marzo, invece, oltre ai progetti 'Cuore Protetto' e 'In Viaggio con San Nilo', entrambi in programma alle 10, si parlerà anche della dieta mediterranea, con un convegno a cura dell'Università di Tor Vergata, in programma alle 17, seguita dalla degustazione, a cura dell'Associazione Vignaioli in Grottaferrata. A chiudere la giornata, alle 20.30, sarà 'Musica in Fiera', nell'area Food.

La mattina di giovedì 28 marzo sarà tutta dedicata ai bambini, con il laboratorio didattico 'La Fiaba, un percorso educativo', a cura della Pro Loco e del Centro Socio-Culturale di Grottaferrata, in programma alle 10. Seguirà, alle 17, 'Oleoturismo. Opportunità per imprese e territori', presentazione letteraria e convegno a cura dell'Università di Tor Vergata. Quindi, ancora spazio per le degustazioni a cura dell'Associazione Vignaioli in Grottaferrata e, alle 20,30, per 'Musica in Fiera', nell'area Food.

Venerdì 29 marzo, alle 17, è in programma ‘L’olvicoltura storica e l’identità del paesaggio’, degustazione guidata di oli del territorio, a cura di Gal Castelli Romani e Slow Food Terre Tuscolane, in collaborazione con l’Associazione Vignaioli in Grottaferrata. La giornata si concluderà alle 20.30 con ‘Musica in Fiera’ nell’area Food.



Sabato 30 marzo, alle ore 11, è in programma ‘Grottaferrata-Vandoeuvre’, cerimonia in cui sarà conferita la Cittadinanza onoraria al Sindaco e al Presidente del Comitato Gemellaggi di Vandoeuvre (Francia), mentre alle 17.30 Filippo Cannizzo presenterà il suo libro ‘Briciole di Bellezza’. A conclusione della giornata, torna l’appuntamento con ‘Musica in Fiera’, nell’area Food, alle ore 20.30. E sarà sempre ‘Musica in Fiera’ ad animare la serata di domenica.

La Fiera si concluderà ufficialmente lunedì 1 aprile, alle ore 17, con ‘Vino e Territorio’, una degustazione guidata dei vini di Grottaferrata, a cura dell’Associazione Vignaioli.

Insomma, un evento a cui gli appassionati di enogastronomia e tradizione non potranno certo mancare.