Animali: 2^ Giornata di microchippatura gratuita alla Fiera Nazionale di Grottaferrata

'Per non perderci mai', torna la giornata di microchippatura gratuita promossa dall'Amministrazione Di Bernardo con il patrocinio della Regione Lazio e dell'Asl Roma 6.All'interno della Fiera Nazionale di Grottaferrata sarà possibile portare i propri animali da compagnia per eseguire gratuitamente la microchippatura e l'iscrizione all'anagrafe nazionale, grazie alla presenza dei veterinari specializzati dell'Asl Roma 6.La microchippatura sarà garantita ai primi 100 animali ed è riservata ai residenti del territorio dell'ASL Roma 6 (è necessario portare con sé un documento d'identità o la tessera sanitaria).Appuntamento sabato 30 marzo dalle 10:00 alle 13:30, alla Fiera Nazionale di Grottaferrata, in piazzale San Nilo.