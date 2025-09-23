Hai dimenticato la password? Clicca qui
Ariccia, Notte Europea dei Ricercatori 2025: oltre 575 studenti protagonisti a Palazzo Chigi
Ariccia, Notte Europea dei Ricercatori 2025: oltre 575 studenti protagonisti a Palazzo Chigi
Ariccia, Notte Europea dei Ricercatori 2025: oltre 575 studenti protagonisti a Palazzo Chigi

Coinvolti alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

(Prima Pagina News)
Martedì 23 Settembre 2025
Roma - 23 set 2025 (Prima Pagina News)

Coinvolti alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Ariccia, Notte Europea dei Ricercatori 2025: oltre 575 studenti protagonisti a Palazzo Chigi
Guarda la fotogallery

Grande partecipazione e entusiasmo per l’edizione 2025 della Notte Europea dei Ricercatori, che si è svolta lunedì 22 settembre presso le storiche sale di Palazzo Chigi. L’iniziativa, promossa a livello europeo per avvicinare i più giovani alla scienza e alla ricerca, ha visto il coinvolgimento di circa 600 tra alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. 

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra enti scientifici, associazioni culturali e ambientali, con il prezioso supporto dell’Amministrazione comunale. Un ricco programma di laboratori, esperienze interattive e percorsi didattici ha consentito ai partecipanti di esplorare il mondo della scienza in modo diretto e coinvolgente. 

Tra le attività proposte: 

- Alla scoperta di Ariccia a piedi 

- AI: Creiamo il futuro insieme! 

- L’angolo della stampante 3D 

- Una giornata con l’entomologo 

- Il mondo delle api e la farmacia del bosco 

- Il sole amico in cucina

 - Il labirinto: equilibrio e percorsi interiori 

- Dalla bozza all’opera finita: cartoni preparatori e mosaici 

- Preda o predatore? A che gioco giochiamo? 

“La Notte Europea dei Ricercatori rappresenta un’opportunità straordinaria per avvicinare le nuove generazioni alla scienza e alla conoscenza, rafforzando il legame tra scuola, territorio e cultura” – ha dichiarato il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli.

 

Grande soddisfazione anche da parte delle Consigliere Anita Luciano, delegata alle Associazioni, e Irene Falcone, delegata alla Scuola, che congiuntamente dichiarano: 

"La riuscita di eventi come questo dimostra quanto sia importante creare spazi di crescita condivisa tra scuola, istituzioni e mondo scientifico. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni coinvolte e a chi lavora dietro le quinte con passione e impegno”.

 

Un particolare ringraziamento è stato rivolto a Filomena Anna Russo, dipendente del Comune di Ariccia, per il costante impegno e la preziosa collaborazione nella gestione organizzativa della manifestazione.


