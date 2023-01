Arresto Messina Denaro, Messina (Fd'I), 'inferto duro colpo alla mafia, lo Stato c'è'

"Lo Stato c'è! Con l'arresto del super boss latitante Matteo Messina Denaro è stato inferto un duro colpo alla mafia. Oggi siamo tutti più consapevoli del fatto che la giustizia non tarda ad arrivare e che soprattutto in Sicilia non c'è spazio per l'illegalità.Un plauso alla magistratura ed alle Forze dell'ordine, in particolare ai Ros, di cui il comandante Dalla Chiesa fu generale, per l'encomiabile lavoro svolto, fatto di ricerche ed indagini per quasi trent'anni. I siciliani onesti e gli italiani tutti possono finalmente festeggiare".Così, in una nota, Manlio Messina, Vicepresidente Vicario alla Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia.