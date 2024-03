Arte, Roma: alla Camera la presentazione del volume "Artemisia Eccentrica"

Sarà presentato domani mattina, alle ore 11:30, alla Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati, il volume "Artemisia Eccentrica", scritto da Asia Graziano, con testi di Sheila Barker, Gregory Buchakjian e Claudio Strinati, edito da Scripta Maneant e dedicato alla figura tanto celebre quanto rivoluzionaria di Artemisia Gentileschi.A introdurre la conferenza stampa sarà il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Interverranno: Giorgio Armaroli, Amministratore Delegato Scripta Maneant; Federico Ferrari, Direttore Editoriale Scripta Maneant; Asia Graziano, curatrice e autrice del volume; Sheila Barker, autrice; Gregory Buchakjian, autore; Claudio Strinati, autore.Venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Scripta Maneant editore pubblica il volume “Artemisia Eccentrica”, la più completa monografia dedicata alla più grande artista della Storia dell’arte occidentale.La prestigiosa monografia porta l’attenzione sulla pratica artistica di Artemisia Gentileschi mettendo al centro le sue opere, le innovazioni artistiche e iconografiche svincolando la sua figura dalla definizione di caravaggista e mettendo in discussione la centralità della figura del padre Orazio nella crescita artistica.La figura di Artemisia offre notevoli spunti di fascinazione e di interesse, naturalmente anche in ragione della componente di genere – l’incredibile primeggiare da donna, in un mondo di colleghi uomini, del Seicento. L’obiettivo della pubblicazione è però quello di riportare l’attenzione sulla sua produzione artistica, fortemente influenzata dagli ambienti culturali che frequentava da protagonista, alla pari dei colleghi maschi più che dai suoi tragici eventi biografici.Sono dunque celebrate le sue conquiste stilistiche e iconografiche, mutuate sì dagli stimoli di confronto con le massime figure delle élite del suo tempo come Galileo Galilei, da una ricerca senza sosta e da molteplici interessi letterari, scientifici e musicali che stupirono le comunità intellettuali delle città in cui faceva passaggio.Le pagine del libro portano ad acquisire la risoluta consapevolezza che Artemisia non è stata una vittima indifesa e spaurata, che ha cercato di superare i traumi biografici attraverso la catarsi artistica, bensì una professionista instancabile, determinata, orgogliosa e sicura di sé e della sua arte, con cui ha superato la tradizione, sfidandone i massimi esponenti.Arricchiscono l’opera dettagli fotografici inediti: la Caritas Romana di collezione privata, Susanna e i Vecchioni dell'Hampton Court Palace, David con la testa di Golia di recente restauro.“La storia di Artemisia Gentileschi - dichiara il Presidente della Commissione Cultura della Camera e Responsabile cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone - è il simbolo di quanto la cultura sia in prima linea nell’abbattere i pregiudizi e a rivelarsi innovazione. La sua pittura drammatica, diretta ed intransigente, che si rapporta e si integra con gli eventi della vita dell'artista descritti nel volume, è tra le più rappresentative del seicento e valorizzarne la qualità artistica, aldilà della portata storica legata al suo genere, è un’operazione culturale coraggiosa e lodevole”.