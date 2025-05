Asl Roma 1: apre il Servizio Tobia presso l’Ospedale San Filippo Neri

È stato presentato oggi insieme all’assessore ai Servizi sociali e disabilità della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, al Direttore Generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle e Stefania Stellino, Presidente di Angsa Lazio.

Il servizio Tobia offre ai pazienti con gravi difficoltà cognitive e/o relazionali percorsi facilitati per effettuare prestazioni diagnostiche e terapeutiche utili a prevenire e curare patologie non direttamente legate al disturbo principale da cui sono affetti.

Si tratta di un percorso assistenziale declinato sulle esigenze particolari di questi pazienti, che ottimizza il numero degli accessi in ospedale, il tempo di permanenza o gli spostamenti fisici, effettuando visite, analisi, esami diagnostici direttamente presso un ambiente protetto, con la guida di un infermiere care manager e il coinvolgimento di personale sanitario specificatamente formato, garantendo sempre la presenza di un caregiver/familiare.

Tobia organizza percorsi facilitati in elezione, accesso a determinate prestazioni ambulatoriali, percorsi multidisciplinari in day hospital e in day surgery e Accesso al percorso chirurgico ed è previsto anche un percorso di “Accoglienza e gestione in pronto soccorso di persone con disabilità intellettiva/cognitiva non collaboranti” nei Pronto Soccorso dell’Ospedale San Filippo Neri e dell’Ospedale Santo Spirito.

Il Direttore Generale Giuseppe Quintavalle ha sottolineato che “favorire l’accesso alle cure ambulatoriali per pazienti con fragilità cognitive e comportamentali è fondamentale perché anche un banale prelievo di sangue, un ECG, una visita oculistica possono risultare difficoltosi per una persona con una forma grave di disturbo dello spettro autistico. Si tratta di modello di cura basato sulla sensibilità e l’empatia del team multidisciplinare formato proprio offrire un approccio personalizzato. Non posso che ringraziare tutti gli operatori della ASL Roma 1 per questo, la Regione Lazio e la presidente di Angsa Lazio, Stefania Stellino, per la strettissima collaborazione che portiamo avanti fin dal 2002”.

“È una bella giornata per il Sistema Sanitario e per l’integrazione socio-sanitaria – ha proseguito l’Assessore Maselli - l’apertura di questo servizio, si inserisce nel più ampio piano di rilancio del San Filippo Neri, che deve essere un punto di riferimento per questo territorio. Il mio ringraziamento va a tutta la ASL Roma 1 perché lavorando insieme si raggiungono obiettivi importanti. La Regione Lazio sta procedendo ad attuare in tutta la rete ospedaliera pubblica il Servizio Tobia, che è fondamentale per l’integrazione socio-sanitaria. Il progetto è stato infatti fortemente programmato, con una cabina di regia che ha saputo ascoltare tutte le persone coinvolte, perché l’assistenza socio-sanitaria parte proprio dal riconoscimento e dalla valorizzazione del ruolo degli stakeholders”.

Per usufruire del servizio è sufficiente mandare la richiesta sulla casella di posta dedicata serviziotobia@aslroma1.it L’invio della segnalazione potrà essere effettuato da:

• persona con disabilità

• medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS)

• operatori dei servizi Disabili Adulti

• medici specialisti che hanno in carico la persona con disabilità

• Servizi di Tutela Salute Mentale Riabilitazione in Età Evolutiva

• familiari, caregiver, tutori/AdS, responsabili case-famiglia/strutture riabilitative ospitanti di diversa tipologia

• Centrali Operative Territoriali

• Servizi Sociali Territoriali.