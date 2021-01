Befana sotto la neve in mezza Italia

Oggi sono state registrate abbondanti nevicate in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Abruzzo. Domani sarà una Befana all'insegna del gelo e della neve anche a quote basse. Secondo le previsioni meteorologiche le precipitazioni a carattere nevoso si estenderanno in gran parte del centro-sud, fino ad alcune zone montuose della Calabria.La Protezione civile ha confermato l'allerta gialla. A rischio neve anche Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Campania, Molise e Basilicata. Una vasta area depressionaria a matrice fredda, infatti, continua ad interessare l'Italia determinando ancora maltempo, con neve al Nord e sulle zone appenniniche centro-settentrionali.Secondo la Protezione Civile si prevede che continuino le nevicate su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, a quote mediamente superiori i 200-500 metri. Sopra i 600-800 metri sono attese invece precipitazioni a carattere nevoso in Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria e Calabria.