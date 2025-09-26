Hai dimenticato la password? Clicca qui
Bellano (Lc): la Lombardia ospita il Festival dei Borghi più belli d’Italia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Bellano (Lc): la Lombardia ospita il Festival dei Borghi più belli d'Italia

Cresce il turismo domestico, tedeschi e inglesi sono i primi tra gli stranieri. Mazzali: nei primi sette mesi + 6,34% di pernottamenti.

(Prima Pagina News)
Venerdì 26 Settembre 2025
Lecco - 26 set 2025 (Prima Pagina News)

Cresce il turismo domestico, tedeschi e inglesi sono i primi tra gli stranieri. Mazzali: nei primi sette mesi + 6,34% di pernottamenti.

La Lombardia ospita il Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia. A Bellano (Lecco), sul Lago di Como, tre giorni di incontridibattiti, spettacoli folkloristici e iniziative dedicate a sostenibilitàqualità della vita e valorizzazione delle comunità locali.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda  di Regione Lombardia Barbara Mazzali, il presidente dell’Associazione Fiorello Primi, il gestore governativo Navigazione Laghi Pietro Marrapodi e il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi.

Mazzali: i borghi sono la porta d’ingresso alla Lombardia autentica

“Per la prima volta – sottolinea l’assessore – la Lombardia ospita il Festival nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’: un’occasione che celebra l’anima rurale del Paese e consacra la nostra regione come terra di piccoli centri vivi, con storia, paesaggio e saperi artigiani”.

“Da gennaio a luglio 2025 – spiega – i borghi lombardi hanno registrato 625.728 pernottamenti+6,34% rispetto al 2024. Crescono soprattutto gli italiani (+9.112 pernottamenti), segno di un turismo domestico che sceglie la Lombardia lenta e genuina: famiglie e city-breaker alla ricerca di cammininaturacultura diffusa ed enogastronomia di qualità. Tra gli stranieri, tedeschi e inglesi guidano le presenze. Sono dati che confermano la nostra strategia sulle aree interne: distribuire meglio i flussi, destagionalizzare e generare valore per le piccole comunità”.

Esperienze slow tra lago e montagna

“Nei borghi – prosegue Mazzali – promuoviamo itinerari a piedi e in bici, esperienze sul lago e nelle vallate, visite a botteghe storiche e laboratori di maestri artigiani, insomma, eventi tutto l’anno. L’obiettivo è quindi  un’accoglienza diffusa e di qualitàaccessibile e sostenibile, che unisca la vivacità delle città al ritmo lento dei paesaggi lacustrimontani e rurali. È questa la nostra Lombardia policentrica”.

Una rete di bellezze che cresce  

“Attualmente – conclude – sono 27 i Borghi più belli d’Italia riconosciuti in Lombardia. È una rete cioè che mette a sistema promozionemobilità dolce e offerta culturale. Con il Festival a Bellano lanciamo anche un invito: scoprire i nostri borghi in ogni stagione, tra cammini storicisapori locali e tradizioni vive”.

La Lombardia ospita a Bellano il Festival dei borghi più belli

Il programma propone, tra l’altro,  momenti di confronto tra delegazioni regionali, performance e attività di promozione turistica.  Particolare attenzione alla sostenibilità e anche alla qualità dell’accoglienza. La cornice del Lago di Como offre l’occasione per percorsi ‘slow’ tra acqua, monti e borghi, anche grazie ai collegamenti della Navigazione Laghi.

I numeri

numeri del turismo da gennaio a luglio 2025.

–  Sono 625.728 i pernottamenti nei borghi lombardi (+6,34% vs 2024).

– Crescita trainata dagli italiani  con +9.112 pernottamenti.

– Top mercati esteriGermania e Regno Unito.

– Sono 27 i  borghi riconosciuti in rete regionale.


Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.