Bollettino Covid: Boom di dimessi-guariti oggi in Italia, oltre 125mila. In 7 Regioni-P. A. zero ingressi in terapia intensiva

Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino del 14 gennaio sui casi Covid-19 in Italia specificando che “relativamente alle odierne indiscrezioni di stampa su modifiche al conteggio dei pazienti ricoverati nessun atto formale è stato disposto". Per il momento, quindi, non cambia nulla. Le Regioni, lo ricordiamo, chiedono che i pazienti asintomatici entrati in ospedale per cause diverse dal coronavirus (infarto, scompenso, frattura, problemi ginecologici o altro) e che poi risultano positivi al tampone devono essere conteggiati non più come ricoveri Covid.In attesa di eventuali novità, continuiamo a concentrare il nostro focus quotidano esclusivamente sul numero dei pazienti ospedalizzati nelle ultime 24 ore e sui dimessi-guariti, senza andare ad approfondire la curva dei positivi asintomatici o con sintomi lievi in isolamento domiciliare. Dai dati aggregati delle Regioni e delle Province Autonome emerge che in Sardegna, Umbria, Basilicata, Marche, Molise, Val d'Aosta e nella P. A. di Trento ci sono stati zero ingressi in terapia intensiva. 2 invece in Calabria, 3 nella P. A. di Bolzano, 4 in Liguria, 5 in Abruzzo, 6 in Puglia, 7 in Emilia e in Friuli, 9 in Toscana, 13 nel Lazio.Le Regioni che hanno fatto registrare più casi gravi sono il Piemonte ed il Veneto (18), seguite dalla Campania con 15 e dalla Lombardia con 14. Per quanto riguarda invece i ricoveri non in terapia intensiva, su tutto il territorio nazionale, la rete ospedaliera ha registrato 371 nuovi ingressi. Infine, i dimessi-guariti in tutta Italia sono 125.199, un vero e proprio record positivo. I vaccini funzionano, rispettiamo le regole