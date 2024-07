Borsellino, Rinaldi - Quarzo (FdI): "Tutti insieme per continuare a dire no alla mafia"

“Oggi, come ogni anno, una delegazione della Federazione romana di Fratelli d’Italia composta da Senatori, Deputati, consiglieri comunali e dirigenti di Roma Capitale insieme ai ragazzi di Gioventù Nazionale Roma , si è ritrovata a piazza Bologna a commemorare Paolo Borsellino e i valorosi agenti della sua scorta” è quanto dichiarano il vicepresidente della federazione romana di FDI Daniele Rinaldi ed il capogruppo di FDI in assemblea capitolina Giovanni Quarzo.

“Abbiamo deposto un mazzo di fiori alla meridiana di piazza Bologna intitolata a Borsellino e Falcone, in contemporanea alle cerimonie istituzionali organizzate in Sicilia alla presenza del governo Meloni, per ricordare e commemorare il sacrificio di chi ha scelto di servire lo Stano nonostante il pericolo.

La lotta alla mafia è ancora lunga e difficile, ma l'esempio di Borsellino e dei suoi colleghi ci dà la forza per non mollare mai. Dobbiamo continuare a costruire una società libera dalla mafia, basata sul rispetto delle regole e sulla giustizia. È importante - concludono Rinaldi e Quarzo - che tutti, Istituzioni e Cittadini, ci uniamo per dire no alla mafia”.