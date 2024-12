Cagliari: Sangiuliano, Paragone e Ricolfi protagonisti di "Ideario24"

Da giovedì 19 a sabato 21 dicembre, Cagliari ospiterà il Festival culturale “Ideario24”, nella sala convegni (corte 2, piano 1) di “Sa Manifattura” (viale Regina Margherita 33), organizzato dall’Asi Sardegna, ente di promozione sociale e sportiva, in collaborazione con l’associazione culturale Ideario.

Giunto alla terza edizione, con la direzione artistica del giornalista Fabio Meloni, il Festival durante i tre giorni alternerà dibattiti e presentazione di libri.

Parteciperanno: Marco Bassani, Fausto Biloslavo, Brunella Bolloli, Alberto Busacca, Andrea Curreli, Fabio Dragoni, Madina Fabretto, Gianluigi Paragone, Maria Dolores Picciau, Luca Ricolfi, Francesca Ronchin, Gennaro Sangiuliano, Daniele Scalea e Stefano Stochino.

“Il Festival culturale Ideario, sin dal suo esordio, si pone ambiziosi obiettivi – ha sottolineato il direttore artistico, Fabio Meloni – Andare oltre il muro del conformismo, senza avere paura delle idee, anche di quelle ‘politicamente scorrette’, e proporre una visione alternativa al pensiero unico e dominante nelle casematte della cultura. Senza timori reverenziali e favorendo il libero confronto”.

“Tra gli obiettivi anche la promozione libraria e l’invito alla lettura, rafforzando l’idea che i libri rappresentino un intramontabile strumento per la diffusione della Cultura. Una ricchezza fondamentale per qualsiasi comunità, una garanzia concreta di sviluppo e di crescita economica per un popolo che guarda al futuro con fiducia. Oltreché un baluardo contro le degenerazioni della società contemporanea”, ha aggiunto Meloni.

Il programma

Giovedì 19 dicembre

Alle 18, “Ideario24” verrà presentato dal direttore artistico Fabio Meloni. Alle 18.15, il presidente del Centro Studi Machiavelli, Daniele Scalea, introdurrà il primo appuntamento di “Sfogliando le pagine” con il giornalista Gennaro Sangiuliano che presenterà “Trump. La rivincita” (Mondadori): attraverso la biografia del rieletto presidente degli Stati Uniti uno sguardo ai nuovi scenari geopolitici, soprattutto per gli effetti sull’Europa e sull’Italia. Alle 19.15, il giornalista Gianluigi Paragone chiuderà la prima giornata con il monologo “Maledetta Europa”, tratto dal suo omonimo volume (Signs Books): una spietata analisi della storia, delle istituzioni e dell’evoluzione dell’Unione europea.

Venerdì 20 dicembre

La seconda giornata di “Ideario24” inizierà alle 17.30 con il secondo appuntamento di “Sfogliando le pagine”. Con l’introduzione del giornalista Andrea Curreli, Brunella Bolloli presenterà “Il verminaio. L’inchiesta sui dossier dell’antimafia” (Baldini+Castoldi), ripercorrendo lo scandalo dei dossieraggi che ha scosso la politica italiana, un sistema scoperto all’interno della Direzione nazionale antimafia, la Superprocura ideata dal giudice Giovanni Falcone per combattere la criminalità organizzata. Alle 18.15, la giornalista Brunella Bolloli introdurrà il dibattito “Vedo fascisti dappertutto” per una riflessione sull’ossessione antifascista, cresciuta particolarmente da quando è nato il Governo Meloni, e sull’utilizzo di un anacronistico ‘ritorno al fascismo’ come strumento di polemica politica, coi contributi del giornalista Alberto Busacca (autore del volume “Fasciofobia”, Signs Books) e dell’avvocato Stefano Stochino (autore del volume “La Repubblica transitoria”, Settimo Sigillo).

La serata si concluderà con il terzo momento di “Sfogliando le pagine”: dalle 19.15, con l’introduzione del giornalista Fabio Meloni, i giornalisti Fausto Biloslavo e Francesca Ronchin presenteranno i loro volumi “Talebani dell’accoglienza” (Signs Books) e “IpocriSea” (Compagnia editoriale Aliberti): vittime e mercanti del business dell'immigrazione e le verità nascoste dietro i luoghi comuni su immigrazione e Ong.

Sabato 21 dicembre

La terza e ultima giornata di “Ideario24” inizierà alle 17.30 con il quarto appuntamento di “Sfogliando le pagine”. La giornalista Maria Dolores Picciau dialogherà con il professore di Storia del Pensiero politico, Marco Bassani, autore di “A scuola di declino” (Liberilibri): una critica ai più diffusi manuali scolastici, che insegnano la storia dei principali avvenimenti politici ed economici da una “prospettiva interpretativa marxista, terzomondista e radicalmente ecologista”.

Alle 18.15, la giornalista Madina Fabretto introdurrà il dibattito “La prigione del pensiero unico” per analizzare le dinamiche che hanno portato ai dogmi del ‘politicamente corretto’ che intende rileggere acriticamente la storia e riformare il linguaggio, fino a silenziare e delegittimare i ‘non allineati’. Protagonisti dell’appuntamento il giornalista Fabio Dragoni, Marco Bassani e il sociologo Luca Ricolfi, autore del volume “Il follemente corretto” (La nave di Teseo).

Il Festival si chiuderà con un appuntamento di “Sfogliando le pagine”. Introdotto dal giornalista Fabio Meloni, Fabio Dragoni presenterà “Per non morire al verde” (Il Timone), analizzando le motivazioni che hanno portato alla transizione energetica non come il risultato di un'innovazione tecnologica, ma come la conseguenza di una precisa scelta politica, simile a una religione, un’ideologia ambientalista radicale coi paradossi che ne derivano.

L’ingresso agli appuntamenti del Festival è libero. Per maggiori informazioni e aggiornamenti, si rimanda alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/IdearioFestival.