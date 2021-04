Calabria Emotions: "La Calabria nel cuore", un bando della Fondazione Magna Grecia per il mondo del cinema

Pubblicato in queste ore “Calabria Emotions”, il bando della Fondazione Magna Grecia diretto a filmaker, sceneggiatori e autori “che hanno la Calabria nel cuore”. Così la Fondazione ha definito chi sarà capace di realizzare un cortometraggio in grado di cogliere e raccontare la vera identità della Calabria per promuoverne i valori, le emozioni, le bellezze, la cultura, i suoni, i colori, i sapori, la gente.Il bando, scaricabile dal sito della Fondazione, si chiuderà tra un mese esatto, il 7 maggio 2021."Non è possibile" spiega Nino Foti, instancabile presidente della Fondazione Magna Grecia, "conoscere la Magna Grecia ed i suoi valori senza conoscere la Calabria, ricchissima di storia, suggestioni e testimonianze culturali ed artistiche della civiltà dell’Antica Grecia. Ma la Calabria è tante altre cose: è un cuore pulsante capace di regalare emozioni infinite. Calabria Emotions cerca quelle emozioni".Come lo stesso Presidente Foti aveva anticipato annunciando la volontà di produrre un cortometraggio, "la Fondazione intende premiare chi saprà raccontare le tantissime emozioni che la Calabria sa regalare". Finalmente una iniziativa degna di questo nome.I partecipanti dovranno proporre la propria idea originale ed inedita per far conoscere la Calabria partendo dalla sua storia, dalle suggestioni e dalle testimonianze culturali ed artistiche della Magna Grecia ed arrivando al suo cuore pulsante e moderno.L’idea, che potrà toccare tutti o solo alcuni dei valori identitari indicati nel bando, dovrà essere proposta attraverso un soggetto, un trattamento ed una scaletta di massima, relativi ad un cortometraggio con una durata minima di 4 minuti e una durata massima di 7 minuti.Il soggetto proposto dovrà poter essere riassunto, senza comprometterne il senso, nelle varie declinazioni da usare come spot. Poi la Fondazione, FMG, produrrà il soggetto che vincerà il bando, riservandosi la proprietà totale dell’opera ed ogni suo diritto di sfruttamento.L’importo massimo stabilito per la produzione del cortometraggio è di 18mila euro, Iva inclusa.Tra tutti i soggetti presentati saranno scelti i cinque giudicati migliori e più aderenti ai temi del bando. La Commissione nominata dalla Fondazione, di cui verranno resi noti i nomi a chiusura del bando, individuerà la rosa dei cinque finalisti.I finalisti dovranno sviluppare ulteriormente l’idea. Avranno due settimane per presentare la sceneggiatura completa, la scaletta definitiva, le eventuali liberatorie per attori, musiche e quanto altro proposto passibile di diritti d’autore, i dettagli sui tempi e modi di realizzazione, compresi quelli di produzione esecutiva.Indaco Film, partner tecnico della Fondazione Magna Grecia, si affiancherà ai soggetti finalisti che chiederanno una produzione esecutiva, aiutandoli nell’identificazione e nella compilazione del budget.Il bando, infatti, si rivolge anche ad autori e/o sceneggiatori che non abbiano un team completo per la produzione cinematografica; la presenza di Indaco Film, che potrà occuparsi anche della produzione esecutiva, garantisce la possibilità di partecipare a chiunque abbia un’idea vincente.Il cortometraggio sarà utilizzato dalla Fondazione Magna Grecia per far conoscere ed apprezzare le emozioni che solo una terra ricca di storia, cultura e bellezze naturali come la Calabria sa regalare. Qui , per chi vi fosse interessato, il bando del concorso.