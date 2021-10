Calabria, Fabbrica Tessile Bossio ad Apriti Moda 2021

La Fabbrica Tessile Bossio di Calopezzati (CS), sabato 23 e domenica 24 ottobre, aprirà le porte dei suoi laboratori e del suo Museo d’arte

tessile nell’ambito della manifestazione Apriti Moda.



ApritiModa è una manifestazione che, dal 2017, per un week end all’anno, porta il pubblico alla scoperta dei luoghi più nascosti e segreti del mondo della moda. Là dove si nascondono la creatività, il bello e il ben fatto del tessile Made in Italy.





Dal Piemonte alla Calabria, decine di maison, laboratori, atelier, fabbriche e musei apriranno le loro porte e si potranno visitare atelier di brand famosi - come Brunello Cucinelli, Armani, Dolce&Gabbana - e laboratori dell’eccellenza artigianale italiana.



Dopo la partecipazione al progetto Hand in Hand, della maison Fendi, in rappresentanza della regione Calabria, essere stati scelti, assieme a Lanificio Leo di Soveria Mannelli (Cz), per l’evento Apriti Moda, conferma la Fabbrica Tessile Bossio come importante punto di riferimento dell’artigianato tessile calabrese.





Dato il momento, le visite – gratuite – si svolgeranno necessariamente a numero chiuso e su prenotazione, così da garantire il rispetto delle misure a tutela della salute di tutti.



Info: https://apritimoda.it/maison/fabbrica-tessile-bossio/