Calcio, Serie A, Genoa, Vieira: "Contro il Napoli vogliamo fare punti"

Dopo la bruciante sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha un solo mantra: "Vogliamo fare punti contro il Napoli".

"Abbiamo già dimostrato l'anno scorso, e poi quest'anno contro Juventus e Bologna, che possiamo competere contro tutti - ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa -. Abbiamo fatto un passo indietro e dobbiamo accettarlo, perché alla fine serve per crescere, soprattutto per i nostri giocatori giovani. Ma ora dobbiamo farne uno in avanti. In una stagione i momenti difficili ci sono, e noi ne stiamo vivendo uno, perché abbiamo solo due punti. Ma siamo un gruppo unito, e vogliamo tutti la stessa cosa. Non possiamo accettare di perdere 3-0 in casa, e la reazione dei tifosi dopo la partita ci dà ancora più voglia e determinazione per andare a Napoli a cercare punti".

L'applauso finale durante la partita contro i biancocelesti è la scintilla da cui Vieira vuole ripartire per cercare il riscatto, pur essendo conscio dell'importanza degli avversari allenati da Conte.

"Abbiamo voglia di tornare subito in campo - ha aggiunto -, l'applauso dei tifosi mi ha fatto capire quanta unità ci sia con la squadra, e questo è un messaggio importantissimo per noi. Perché ci dà ancora più voglia di combattere ed essere più aggressivi. La sconfitta con la Lazio ci deve servire per crescere. Abbiamo fatto un passo indietro sull'aspetto del gioco, ma possiamo imparare tantissimo".

Quindi, il tecnico e i suoi calciatori hanno avuto una settimana di analisi, in cui la partita di lunedì scorso è stata esaminata fin nel minimo dettaglio, prima di lavorare sul match contro i partenopei, in programma domani. "Non è facile andare a giocare contro il Napoli, ma conosciamo tutti i loro punti forti. Più dei nostri avversari però, dobbiamo guardare quello che abbiamo sbagliato, e quello che invece dobbiamo fare per essere più solidi. Poi dobbiamo portare tutto sul campo".

Nessuna rivoluzione nella formazione iniziale, mentre tre calciatori saranno assenti per indisponibilità fisiche: Cornet, Messias e Stanciu. Domani sarà esaminato Onana.