Calcio, Serie A: Michael Folorunsho è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona

MIchael Forolunsho entra a far parte della famiglia dell'Hellas Verona. Ad annunciarlo è lo stesso club scaligero, in un comunicato diffuso tramite il proprio sito web."Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 - da SSC Napoli le prestazioni sportive del centrocampista Michael Folorunsho.Nato il 7 Febbraio 1998 a Roma, Folorunsho inizia la sua carriera nel Savio, prima di trasferirsi al Settore giovanile della Lazio nel 2014. Dopo tre anni con i biancocelesti, il centrocampista passa alla Virtus Francavilla in Serie C.Con la squadra pugliese Folorunsho disputa due stagioni e fa il suo esordio tra i professionisti il 30 luglio 2017, in un match di Coppa Italia vinto 3-1 contro l’Imolese.Nella stagione 2019/20 il centrocampista viene acquistato dal Napoli e disputa le successive tre stagioni in prestito tra Bari, Reggina, Pordenone e nuovamente Reggina (nella seconda metà della stagione 2021/22) dove tra Serie B, Serie C e Coppa Italia colleziona 79 presenze totali ed 11 reti.Nella stagione 2022/23 torna in prestito al Bari, e realizza 9 gol in 32 presenze nel campionato di Serie B.Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Michael Folorunsho, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra", scrive il club.