Calcio, tegola per l'Inter: Sommer ha un pollice rotto, starà fermo un mese

Brutta tegola per l'Inter di Simone Inzaghi: questa mattina, il portiere Yann Sommer si è sottoposto agli esami medici a Rozzano (Mi), da cui è emerso che ha una frattura al pollice della mano destra.

Ad annunciarlo, con una nota sul proprio sito web, è lo stesso club nerazzurro: "Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire".

Una notizia, questa, che arriva in un periodo complicato per la squadra: lo svizzero, ex Bayern Monaco, dovrà stare fermo almeno almeno 20-30 giorni, e questo vuol dire che perderà certamente la possibilità di stare fra i pali per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio e per la sfida scudetto contro il Napoli, ma potrebbe anche saltare entrambe le partite valevoli per gli ottavi di finale di Champions League.

Il compito di sostituirlo in porta è stato affidato a Josep Martinez, che ad oggi ha collezionato una sola presenza durante tutta la stagione, in Coppa Italia.