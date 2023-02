Canzoni & piume: i Bersaglieri a Sanremo

Sabato 11 febbraio, giornata finale del Festival della Canzone italiana a Sanremo, l'Associazione Nazionale Bersaglieri ricorderà, a tre settimane dalla Sua scomparsa, la indimenticabile "Bersagliera" Gina Lollobrigida, con una strepitosa kermesse lungo le vie del centro cittadino con la Fanfara Bersaglieri "R. Lavezzeri" di Asti, in collaborazione con la locale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.Un omaggio in un luogo di musica e di fiori, nello scenario magico di una Città che ospitò "Gina", la donna più bella del mondo in un lontano e fantastico carnevale Sanremese.Non mancheranno momenti istituzionali con il doveroso omaggio ai Caduti di tutte le guerre e al Monumento agli Eroi di Cefalonia.I Fanti piumati con le squillanti note delle Fanfare torneranno in Liguria per celebrare il loro 70° Raduno Nazionale che si svolgerà nella Città della Spezia dal 22 al 28 maggio 2023.