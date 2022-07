Carso, Savogna d'Isonzo (Go): avanzano gli incendi, disposta evacuazione frazione San Michele del Carso

Non si fermano i roghi che stanno colpendo il Carso: a Savogna d'Isonzo (Gorizia), le fiamme si sono spinte fin verso le case per il forte vento, nonostante l'intervento di 2 Canadair e 3 elicotteri dei Vigili del Fuoco. Per questo motivo, il Sindaco, Luca Pisk, ha firmato un'ordinanza che impone l'evacuazione di tutti gli abitanti della frazione di San Michele al Carso, da dove, la scorsa notte, sono state fatte evacuare già 25 famiglie, che abitano nelle immediate vicinanze del bosco.L'incendio di ieri, che ha portato all'evacuazione delle prime 25 famiglie, si è sviluppato sul Monte Brestovec, e stava per arrivare alle abitazioni, incenerendo il bosco. Il rogo si era ravvivato ieri pomeriggio, ma era stato messo sotto controllo da due elicotteri. Nella serata di ieri, tuttavia, la sua potenza è aumentata a causa del forte vento, divenendo un pericolo per gli abitanti di San Michele al Carso, per cui, verso le 3 di notte, Pisk ha disposto l'evacuazione delle famiglie, tutte sistemate presso la palestra cittadina. Il Vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia delegato alla Protezione civile e alla Salute, Riccardo Riccardi, ha precisato che le famiglie sono state sistemate presso le stesse strutture usate sette giorni fa, quando c'era stata un'altra evacuazione, e che non sono state smontate.I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte in collaborazione con il Corpo Forestale e la Protezione Civile per tentare di mettere il rogo sotto controllo. In zona dovrebbero arrivare anche due Canadair da Roma.