Milano, incendio campo nomadi, Codacons: "Tonnellate di rifiuti in fiamme, esposto per verificare potenziale danno ambientale"

Nel primo pomeriggio di ieri, un violento incendio è divampato nell’ex campo nomadi di via Bonfadini a Milano, coinvolgendo tonnellate di rifiuti di ogni genere, inclusi RAEE e carcasse di automobili.

L’alta colonna di fumo nero ha allarmato la città ed è risultata visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi, mentre Arpa Lombardia ha rilevato la presenza di inquinanti tipici della combustione nelle zone di Calvairate, viale Molise, via Toffetti, via Varsavia e via Lombroso.

Nonostante le concentrazioni siano state ritenute “non critiche”, resta l’allarme ambientale per la combustione di materiali pericolosi in un’area urbana densamente popolata.

L’incendio segue di poche ore altri due roghi sviluppatisi in aree nomadi di via Tuffetti e via Chiesa Rossa, confermando la pericolosità della presenza di discariche abusive sul territorio cittadino.

Il commento dell’Avvocato Marco Maria Donzelli, presidente Codacons: “Ancora una volta Milano si trova a fare i conti con un disastro ambientale annunciato. La presenza di rifiuti abbandonati in aree non controllate rappresenta un rischio gravissimo per la salute pubblica e l’ambiente. Serve chiarezza immediata sulle cause del rogo e sulle responsabilità per l’accumulo incontrollato di rifiuti pericolosi a pochi passi dalle abitazioni”.

Il Codacons presenterà un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo di aprire un’indagine per accertare eventuali responsabilità nella gestione dei rifiuti e nella sorveglianza delle aree dismesse, valutando possibili ipotesi di reato tra cui combustione illecita di rifiuti e disastro ambientale.