Centrodestra, Toti: “Coraggio Italia gamba coalizione”

Comunali Napoli: Manfredi verso il sì alla candidatura per centrosinistra https://t.co/95kXQCq5oy

RT @giusmo1: Simone Uggetti, l'ex sindaco di Lodi assolto in appello: "Fatta giustizia, ho agito nell'interesse pubblico. Ma questi cinque…

RT @FiammettaModena: Danzava volteggiando in aria, leggera, come una farfalla. Addio #carlafracci, orgoglio del nostro Paese considerata u…

Ex forzisti, 5Stelle e uomini di Tabacci: ecco i 23 deputati del nuovo gruppo di Toti e Brugnaro https://t.co/3r6wQ5Iinl

RT @giusmo1: Allegri ha detto sì alla Juve, nelle prossime ore la firma https://t.co/QdiAdXoA1H via @repubblica

RT @antoniodesant21: Per #Gualtieri servono partner industriali nelle partecipate di #romacapitale. Di fatto afferma già di non essere in g…