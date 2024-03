Centrosinistra, Schlein: "Se coalizione si unisce è competitiva ovunque"

“Sono sempre stata convinta che ai cittadini interessino le cose concrete, in grado di offrire risposte ai loro bisogni. Ed è su queste che, anche qui in Italia, riusciremo a costruire l’alternativa alle destre, in vista delle prossime scadenze elettorali: una coalizione che si confronta e si unisce attorno a un progetto comune e a candidature credibili, diventando competitiva ovunque”.E' quanto ha detto la Segretaria del Pd, Elly Schlein, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica", in merito agli esiti delle Elezioni Regionali in Abruzzo."E’ chiaro che in Abruzzo siamo stati sconfitti: ha prevalso Marsilio, a cui vanno i miei auguri di buon lavoro. Ma qualche mese fa nessuno poteva immaginare che quella regione, dove peraltro Meloni si è candidata, fosse contendibile: abbiamo più che dimezzato lo scarto. Certo non basta, ma la strada è tracciata. Dimostra che ci siamo giocati la partita, divisi non sarebbe accaduto.Il dibattito per una volta è che il centrosinistra ha perso perchè ha preso meno voti, non perchè si è spaccato. Ci indica la direzione, spronandoci a insistere”, ha precisato Schlein.Nonostante il risultato ottenuto dal M5S di Giuseppe Conte, ha aggiunto la leader dem, “credo che allearsi sia una necessità perchè nessuno di noi è autosufficiente. E spero che tale consapevolezza sia sempre più condivisa. Noi continueremo a seminare sapendo che è un lavoro di costruzione paziente. Non smarriamo la speranza e la determinazione, pronti a rilanciare in vista delle Europee e delle prossime regionali e amministrative”.Dunque, “ha ragione Prodi: servono tanti contadini per arare il campo, dobbiamo puntare a una coalizione ampia e soprattutto coerente, in grado di fissare priorità comuni sui temi. Si può fare in altri territori e su altre scale. Ribadisco: uniti ce la giochiamo, divisi no”.In merito alla possibilità di aprire anche a Renzi, Azione e +Europa, ha detto: “Noi ci rivolgiamo a tutte le forze che si oppongono al governo Meloni: è un fatto matematico, prima ancora che politico. Con la politica abbiamo dimostrato che si può stare insieme, adottando un metodo. Continuiamo così e ci saranno delle sorprese”.