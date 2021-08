Cinema: a Venezia78 il corto "Arika & Neil- La leggenda di Kaira"

Sarà presentato il 2 settembre.

"Arika & Neil- La leggenda di Kaira", cortometraggio prodotto, diretto ed interpretato da Emanuela Del Zompo, patrocinato da bon’t worry, associazione contro la violenza di genere e dall’associazione polizia penitenziaria, sarà presentato presso lo "Spazio della Regione del Veneto - Veneto Film Commission, Hotel Excelsior - Lido di Venezia" il 2 settembre 2021 alle ore 17,15 circa.Le presentazioni saranno coordinate dal Direttore della Fondazione Veneto Film Commission Jacopo Chessa e saranno presenti Armando Lo Staglio (critico cinematografico) e moderatore dell’evento, Emanuela Del Zompo, regista ed interprete, Rosanna Gambone, attrice, Simone Frateschi, attore, Pierfederico Tedeschini (DJ Thedo), autore della colonna sonora del cortometraggio, Anna Alessandrelli (attrice), Rocco Xavi, corrispondente della tv nazionale Rumena, Francesco Provenzani, giornalista ed ufficio stampa.Il cortometraggio in costume d’epoca è stato filmato nel Comune di Todi presso Palazzo Vescovile, per gentile concessione di Don Francesco Valentini ed il Ministero dei Beni e delle attività culturali. Il tema del progetto è la condizione della donna in epoca storica e seppur un fantasy, il film vede in scena Raffaello Sanzio e Francesco Moro, due personaggi della storia italiana.“Ho voluto dedicare questa sceneggiatura tratta dall’omonimo fumetto La leggenda di Kaira (Amazon) in memoria di Loredana Nesci, poliziotto ed avvocato italo-americana, interprete di Legal Diva (ABC USA), morta nel 2015 per femminicidio”, dice la regista.