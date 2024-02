Cinema: al via le riprese del docufilm "I miei amici hanno tutti gli occhi neri", di Stefano Calvagna

Il regista Stefano Calvagna documenta in un progetto introspettivo ed in chiave documentaristica, la vita e la vera storia di uno dei personaggi più discussi della scena attivista della politica sociale italiana: Giuliano Castellino.Attraverso un dialogo aperto, tra luoghi e suggestioni, il regista Stefano Calvagna accompagnerà Giuliano Castellino in un percorso fatto di ricordi e aneddoti, liberi da ogni forma di censura.Arricchito da immagini di repertorio e dagli interventi dei familiari di Castellino e dell'avvocato Carlo Taormina, il Docufilm ha lo scopo di raccontare l’uomo Giuliano prima del personaggio Castellino, spesso comodo e scomodo alle stessa scena politica italiana raccontata dalla stessa cronaca.Un progetto senza censura e senza precedenti, in quanto per la prima volta Castellino avrà la possibilità di dare voce ad un dialogo privo di domande taglienti e manipolative.Lo stile registico e la presenza in scena dello stesso Calvagna, incorniceranno un opera irripetibile, collocando lo stesso Docufilm tra le colonne portanti della sua stessa cinematografia, note al grande pubblico di settore e non solo.“I miei amici hanno tutti occhi neri” è un Docufilm che parlerà alla coscienza sociale, presentando quell’umanità censurata dei media a cui spesso fa molto comodo far coincidere l’eroe moderno con il nemico pubblico.Il Docufilm verrà girato interamente a Roma. Il progetto verrà distribuito nelle sale cinamtografiche e sulla piattaforma Prime Video (Italia, Germania, Giappone, USA, UK).