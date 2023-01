Cinema, Benevento: al via le riprese del cortometraggio "Home"

A partire da sabato 28 gennaio, Benevento si trasformerà in un set per le riprese di “Home”, il cortometraggio scritto da Emilio Fallarino insieme agli allievi del laboratorio cinematografico organizzato da Libero Teatro nell’ambito del Social Film Festival.

Protagonisti della pellicola gli allievi e i docenti del Laboratorio che, nel corso di tre mesi si sono avvicinati al mondo del cinema in tutte le sue sfaccettature, sperimentando il lavoro davanti e dietro la macchina da presa. Autori insieme a Emilio Fallarino, della sceneggiatura, i corsisti si cimenteranno anche nella regia, nella fotografia, per poi apprendere elementi di post – produzione e montaggio. Il corso è stato fortemente voluto dalla Presidente di Libero Teatro, Mariella De Libero, e dagli organizzatori del Social Film Festival al fine di offrire agli allievi l’opportunità di conoscere la settima arte non come spettatori bensì come autori – attori.

D’altra parte, l’Associazione cura da sempre, accanto al teatro, il Concorso internazionale del cinema sociale. Anche Il cortometraggio “Home” è in linea con la mission dl Festival in quanto dalla penna dei giovani allievi, è emersa una storia che racconta il sociale e la solidarietà. Il lavoro è prodotto dall’Associazione Culturale Libero Teatro APS. Chi fosse interessato ad assistere alle riprese del cortometraggio, sempre nell’ottica di una condivisione delle attività culturali ed artistiche di Libero Teatro, potrà inviare un messaggio whatsapp ai seguenti numeri: + 39 320 35 41 913; + 39 393 21 02 565.