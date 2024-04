Cinema e musica: in streaming "Complimenti per la festa", il film sui 30 anni dei Marlene Kuntz

Era il 2014, i Marlene Kuntz annunciavano un tour di decine di date per i vent’anni dal loro esordio, l’album “Catartica” del 1994: usciva poco dopo nei cinema “Complimenti per la festa”, documentario di Sebastiano Luca Insinga, che li segue nelle tappe live, da Cuneo a Palermo, a Roma a Livorno, in tutta Italia.Oggi sono passati altri dieci anni e i Marlene Kuntz sono di nuovo in tour, per i 30 anni di un album irripetibile, pietra miliare della storia della musica italiana.“Complimenti per la festa” vive di nuovo, insieme a loro, per ricordare e omaggiare la band punto di riferimento del rock alternativo italiano, in un nuovo capitolo della propria carriera: il documentario è disponibile in streaming su OpenDDB da oggi, lunedì 8 aprile, e torna al cinema in una proiezione speciale, a Bologna al cinema Galliera, giovedì 11 aprile alle 21.30, alla presenza del regista.È l’inizio degli anni ‘90. Tre ragazzi di provincia decidono di formare un gruppo rock. Non vogliono essere il solito gruppo di cover, vogliono fare la loro di musica e vogliono che sia cantata in italiano. Spediscono decine e decine di demo in giro per l’Italia, ma niente sembra accadere.Tra piccole feste di paese e locali che li cacciano via, quei ragazzi non mollano, tengono duro. Fino a che non si trovano nel posto giusto al momento giusto e incontrano un uomo che cambierà le loro sorti e quelle del rock italiano.Quei ragazzi sono i Marlene Kuntz e da quell’incontro nacque Catartica, album che ha sancito un pre e un post nella storia del rock indipendente italiano.Vent’anni dopo l’uscita di Catartica allora, trenta oggi, i Marlene Kuntz riportano in tour tutte le canzoni di quell’album mitico. Nel documentario appaiono i contributi, tra gli altri, di Gianni Maroccolo, Giovanni Lindo Ferretti, Federico Fiumani, oltre che dei diretti interessati, Cristiano Godano, Riccardo Tesio e del compianto Luca Bergia.“Altri dieci anni si sono aggiunti alla carriera dei Marlene dalle riprese del film, eppure la loro storia rimane ancora emblematica e di forte ispirazione”, ha dichiarato il regista Sebastiano Luca Insinga. “Complimenti per la festa racconta la storia di un gruppo di ragazzi di provincia che ha un solo desiderio: sfondare nel mondo della musica. Vogliono farcela però senza compromessi, vogliono dettare loro le regole. È solo grazie alla caparbietà, alla costanza, alla tenacia che oggi la storia di questi ragazzi è una storia da raccontare, in mezzo a migliaia di storie che finiscono troppo presto perché i loro interpreti non hanno avuto la forza di resistere e il coraggio di continuare a credere in se stessi”.