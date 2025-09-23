Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:37
Cinema: "Tornerà la Primavera", evento per celebrare gli 80 anni di "Roma Città Aperta"

Domani serata al Teatro Quirino – Vittorio Gassman con proiezione della pellicola restaurata, alla presenza di Isabella Rossellini, Alessandro Rossellini, Benedetta Porcaroli, Stefano Fresi e altri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.

Martedì 23 Settembre 2025
Roma - 23 set 2025 (Prima Pagina News)

Domani serata al Teatro Quirino – Vittorio Gassman con proiezione della pellicola restaurata, alla presenza di Isabella Rossellini, Alessandro Rossellini, Benedetta Porcaroli, Stefano Fresi e altri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.

La Onni srl, in collaborazione con la Famiglia Rossellini, ha il piacere di annunciare il progetto Tornerà la Primavera in occasione degli 80 anni di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini che prevede proiezioni speciali ed inedite visite guidate. Roma Città Aperta, vero e proprio manifesto nel Neorealismo, viene proiettato per la prima volta il 24 settembre 1945 al Teatro Quirino di Roma. Se la critica, inizialmente, avanzò alcune riserve, il pubblico si schierò subito dalla parte del film decretandone il successo nazionale e internazionale (vinse la Palma d’Oro al festival di Cannes). Nella Storia del Cinema, c’è un prima e un dopo Roma Città Aperta e non ci stupisce se questa pellicola ha segnato in modo indelebile l’immaginario di molte generazioni di futuri cineasti, tra cui, per esempio, Martin Scorsese come ricorda Isabella Rossellini in un suo personale contributo al progetto. La Roma ritratta nel film è una città piegata, ma niente affatto domata né tantomeno folclorica. È una capitale che cova la ribellione contro le avversità, fatta di gente comune dalla grande forza morale, fiera come la stessa Magnani che con il personaggio della popolana Pina diventa l’emblema della donna che deve e vuole ribellarsi contro ogni forma di violenza e ingiustizia.

Per celebrare questa ricorrenza, domani, proprio al Teatro Quirino, avrà luogo una serata di gala, aperta al pubblico, con la proiezione della pellicola restaurata. Interverranno Isabella Rossellini, Alessandro RosselliniBenedetta Porcaroli che dialogheranno con il critico cinematografico Steve Della Casa.  Lidia Vitale, ricorderà Anna Magnani con l’estratto di un suo monologo teatrale e Stefano Fresi, accompagnato dal maestro Alessandro Greggia, dedicherà un tributo ad Aldo Fabrizi, in occasione dei 120 anni dalla nascita, con la canzone Lulù. 

Il 27 e il 28 Settembre, per rispettare la volontà del regista di tenere la città di Roma al centro della narrazione, la Onni srl., in collaborazione con l’Associazione Quattropassi, organizzerà inoltre delle visite guidate visitando location legate alla pellicola, ai suoi protagonisti e scorci insoliti ma significativi. Roberto Rossellini, Aldo Fabrizi ed Anna Magnani accompagneranno i partecipanti attraverso pagine, brani ed estratti che renderanno questa passeggiata cinematografica vivace, curiosa ed emozionante. 

Per prenotare le visite guidate, visitare il sito billetto.it.

Ad anticipare questo evento di settembre, la proiezione estiva del film nel cuore di Roma, nella storica manifestazione "Il Cinema in Piazza", promossa dalla Fondazione Piccolo America, a Piazza San Cosimato dove il 4 giugno è stata inaugurata una retrospettiva dedicata ai film di Roberto Rossellini, ogni mercoledì fino al 9 luglio. A introdurre la pellicola, oltre ad Alessandro Rossellini, la regista Susanna Nicchiarelli e gli architetti fondatori dello studio Labics, Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori, insieme a l’architetto Roberto Pantaleoni del collettivo Architettura Orizzontale. Moderatore di questo parterre il giornalista e critico cinematografico Damiano Panattoni. A novembre 2025 invece, insieme ad ANEC LAZIO e al Cinema Adriano di Roma, una giornata dedicata alle nuove generazioni dove il film sarà oggetto di una masterclass in cui personalità e addetti ai lavori incontreranno le classi dell'Istituto Cine-TV Roberto Rossellini e del Centro Sperimentale di Cinematografia per analizzare, discutere e rivisitare in chiave creativa e moderna alcune sequenze del film. Tornerà la primavera, ideato e prodotto dalla Onni srl si avvale della collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, di Cinecittà S.p.a., della Fondazione Piccolo America, dell’Istituto Cine-TV Roberto Rossellini, di ANEC LAZIO e del supporto e partnership del Teatro Quirino - Vittorio Gassman.


