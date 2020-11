Comunali Roma, Meloni: "Bertolaso possibile candidato sindaco centrodestra"

"Stiamo prendendo in considerazione Bertolaso come candidato sindaco a Roma del centrodestra". Così, al programma di Sky Tg 24 "L'Intervista di Maria Latella", Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia."Ma - continua - non è l'unico nome che stiamo prendendo in considerazione. Non ci sono da parte mia, differentemente da quanto si è detto, dei veti" sullo stesso Bertolaso.In merito all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, dice: "Draghi sicuramente è una grandissima personalità, ma se avessi la possibilità di indicare il presidente della Repubblica non so se indicherei un nome come il suo". "Il modello - prosegue Meloni - immagino dovrebbe essere più vicino a un'idea di economia reale piuttosto alla finanza. Ma vedremo".Sulla manovra, invece, dice: "Questo è il quarto scostamento di bilancio che si vota e il centrodestra ha già votato favorevolmente due di questi per un totale di circa 80 miliardi di euro messi a disposizione di questo governo. Perché oggi siamo in una posizione più guardinga? Perché buona parte di quelle risorse sono state dilapidate. E io credo che non sia un fatto di responsabilità dare alla cieca dei soldi i cui debiti graveranno sui nostri figli a qualcuno che non ti dice come li spenderà"."Io penso - dice ancora Meloni - che si debba chiedere ufficialmente al governo come intende spendere esattamente quei soldi e credo che dobbiamo mettere in un documento comune le principali proposte del centrodestra, quelle più qualificanti. Dobbiamo chiedere alla maggioranza un impegno preciso su queste proposte. Se il governo e la maggioranza si impegnano su questi provvedimenti o ci dicono quali provvedimenti migliori ci sono e quanti soldi per questi si mettono a bilancio, allora siamo disposti" a procedere con le votazioni sullo scostamento di bilancio.Dato che la votazione è in programma per domani, "questa è un'interlocuzione che va fatta nelle prossime 24 ore" e "le risposte" da parte della compagine governativa "dobbiamo averle prima, entro domani".