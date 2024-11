Conferenza sulla sanità italiana: l'unione delle forze per il diritto alla salute

La sanità è un diritto inalienabile e universale, che non conosce colore politico né barriere sociali: questo il tema centrale della conferenza stampa che si terrà lunedì 11 novembre alle ore 16:00 presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, nel Palazzo Simonetti Odescalchi in Via Vittorio Colonna n. 11, Sala Giulio Cesare". Promossa dalla D.ssa Maria Stella Giorlandino, presidente dell’Unione Associazioni Professionali (U.A.P.), l'iniziativa vedrà la partecipazione di numerose personalità di spicco nel panorama sanitario e istituzionale italiano.



Tra i relatori, si annoverano figure illustri della medicina e del benessere, tra cui il Dott. Giorgio Menischincheri, ideatore della campagna di prevenzione “Tennis and Friends,” e il Dott. Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei Medici del Lazio. Con loro anche il Dott. Valter Rufini, presidente FederANISAP; il Dott. Luca Marino, vicepresidente della sezione Sanità di UNINDUSTRIA; la Dott.ssa Elisabetta Argenziano, segretario nazionale SNABILP Federbiologi (Campania); il Prof. Giovanni Carnovali, consulente AIFA; la D.ssa Elisa Interlandi, presidente nazionale ANMED; il Prof. Foad Aodi, presidente AMSI; il Dott. Michele Colaci, presidente nazionale CONFAPI Salute; il Dott. Aldo Allegretti, vicepresidente CONFAPI Salute; il Dott. Francesco Lavarra di SIMMFiR (Puglia); e il Dott. Salvo Gibiino di CIMEST-SBV (Sicilia).



In un importante segnale di coesione, parteciperanno anche esponenti di tutte le principali forze politiche, a confermare come il tema della salute e del benessere sia una priorità condivisa. Tra i rappresentanti politici presenti, l’On. Luciano Ciocchetti (Fratelli d’Italia), il Sen. Massimo Romagnoli (Alternativa Popolare), l’On. Rita Dalla Chiesa (Fratelli d’Italia), l’On. Tommaso Calderone (Forza Italia), l’On. Marco Lacarra (PD), l’On. Simona Loizzo (Lega), oltre a figure di rilievo come Marina Sereni e Renzo Lusetti (già PD).



Anche il mondo dello spettacolo sarà rappresentato dai registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi, impegnati nel sensibilizzare il grande pubblico sul valore della sanità pubblica e accessibile.



A moderare l’incontro sarà la D.ssa Simona Cangelosi, in un dialogo che mira a riportare la sanità al centro del dibattito pubblico, perché "la salute è un diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività", come recita l'art. 32 della Costituzione italiana.



L’evento si propone di essere un momento di riflessione e confronto costruttivo su tematiche centrali, come la prevenzione, l’accesso ai servizi sanitari, e la collaborazione interistituzionale per una sanità efficiente, inclusiva e sostenibile per tutti i cittadini.