Consultazioni, Calenda: "Azione e Italia viva saranno all'opposizione di questo governo"

"Azione e Italia viva saranno all'opposizione di questo governo, senza sconti. Un'opposizione che cercherà di ingaggiare il governo su tematiche concrete".Così il Segretario di Azione e leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, al termine delle consultazioni con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella."Abbiamo chiara l'importanza in democrazia del ruolo dell'opposizione", che è "non pregiudiziale, sino a quando viene rispettato il collocamento italiano nel mondo, in Ue e con i partner atlantici. Su questi temi non è possibile alcun compromesso", prosegue.Da parte di Calenda c'è "viva preoccupazione" per quanto detto ieri da Berlusconi. Sono "incidenti", aggiunge il leader del Terzo Polo, che "danno la sensazione del traballare della politica estera. Serve un chiarimento definitivo da parte del governo e della maggioranza".