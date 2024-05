Cultura: a Monte S. Angelo (Fg) il Premio di Letteratura per Ragazzi e Ragazze "La Magna Capitana"

Sarà la Capitale regionale della Cultura, quest’anno, ad ospitare la cerimonia di proclamazione dei vincitori della terza edizione del Premio di Letteratura per Ragazzi e Ragazze “la Magna Capitana”, istituito dalla Regione Puglia, d’intesa con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

Si terrà, infatti, a Monte Sant’Angelo, presso il Museo MeTa in piazza San Francesco, 13. mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 17.30, l’evento tanto atteso a livello nazionale.

Si conosceranno dunque i vincitori che proprio i ragazzi hanno votato, tra le terzine finaliste individuate dalla Giuria tecnica composta da Barbara Schiaffino (direttore editoriale della rivista “Andersen”, mensile dedicato ai libri per ragazzi); Rossella Caso (Docente di Laboratorio della pedagogia della lettura, del gioco e dell'animazione dell’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione); Antonella De Simone (Libreria per bambini Centostorie di Roma, libreria dell'anno, vincitrice del Premio Gianna e Roberto Denti 2023); Giuseppe Bartorilla (Coordinatore della Commissione Nazionale Biblioteche e Servizi per Ragazzi – AIB – Associazione Italiana Biblioteche) e Milena Tancredi (Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia).

Ecco le terzine finaliste per ciascuna categoria 12+: Rotte del mare. Storie di acqua e terraferma di Pino Pace e Allegra Agliardi (Quinto Quarto); Ti aspetto a San Qualcosa di Beniamino Sidoti (Camelozampa); L’ultima ferita di Simone Saccucci (Giralangolo); per la categoria 9-11 anni: Il soffio della balena di Rossana Bossù (Camelozampa); Il mio nome è tartaglia di Guido Quarzo e Anna Vivarelli (Editoriale Scienza) e Case rosse di Susanna Mattiangeli e Rita Petruccioli (Il Castoro); per la categoria 6-8 anni: Il re saggio di Valentina Maselli e Marianna Balducci (Sabir); Passi pistacchi di Chiara Lorenzoni e Francesca Dafne Vignaga (Lapis); Gaspare e Amleto di Alice Keller e Veronica Truttero (Sinnos).

Coinvolti 3.600 studenti pugliesi dalle scuole primarie alle scuole secondarie di primo grado, per un totale di 55 istituti scolastici e 200 classi. La numerosa giuria dei giovani lettori incontrerà i vincitori in un fitto calendario di appuntamenti: si comincia giovedì 16 maggio a Foggia, per un totale di oltre 1.200 studenti provenienti dalle province di Foggia, BAT e Bari, oltre che dalle città capoluogo, che si alterneranno in tre location differenti, ciascuna con doppio turno, alle ore 9.00 e alle ore 11.00.

Per la categoria 6-8 anni, l’incontro si svolgerà nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, storica sede della Provincia di Foggia, in piazza XX Settembre. Grande festa al Teatro “Umberto Giordano” per la categoria 9-11 anni, mentre l’incontro per la categoria 12+ si terrà nell’Auditorium Santa Chiara. Venerdì 17 maggio altro incontro a Taranto, presso la Biblioteca comunale “Pietro Acclavio”: i vincitori incontreranno gli studenti delle province di Taranto, Lecce e Brindisi.