Cultura, Creative Communities 2022, gli esiti delle residenze creative a Tursi, Stigliano, Forenza e Rionero in Vulture

Dopo tre settimane di lavoro dei creativi nelle comunità di Tursi, Stigliano, Forenza e Rionero in Vulture, si avvia a conclusione il programma euro-mediterraneo di residenza di co-creazione in memoria di David Sassoli “Creative Communities”.Dal 25 al 27 novembre 2022, si terranno infatti gli esiti finali dei percorsi sviluppati con le comunità dai quattro giovani creativi selezionati, in collaborazione con le associazioni dei quattro comuni e le realtà della scena creativa lucana coinvolte nel progetto.Si concluderà domani alle 18, a Tursi, 'Basilicata Calling - People of Tursi', con la mostra finale del progetto del collettivo Happy Place. Un legame personale con l’Italia rurale: tre settimane di residenza creativa e tre videochiamate per mettere in contatto la comunità di Tursi con tre nomadi digitali di Berlino, attraverso un processo creativo di condivisione del patrimonio materiale ed immateriale.Sabato 26 novembre alle 10.30, a Stigliano, invece, spazio a 'We Are Here. Celebrazione delle ricette e della vita della comunità locale attraverso installazioni d'arte pubblica'. Una passeggiata partecipativa e radioguidata per le vie del paese alla scoperta delle installazioni artistiche del progetto di residenza e delle opere d’arte urbana realizzate da artisti internazionali nell’ambito del festival AppARTengo.Gli ultimi appuntamenti sono in programma domenica 27 novembre a Forenza e Rionero in Vulture. A Forenza, dalle ore 11, avrà luogo 'Nud. Dai luoghi comuni ai luoghi di comunità, attraverso un racconto diffuso per il paese', un percorso tra i vicoli del paese: attraverso la raccolta di fotografie di Marco Piscopo e testimonianze di chi ha avuto il coraggio di raccontarsi, si potranno conoscere spazi dimenticati, ascoltare storie di chi resiste e scoprire come dei luoghi comuni possano trasformarsi in luoghi di comunità.A Rionero in Vulture, infine, alle 12, alle 15 e alle 16, si terrà 'Le ultime cose. Polifonia per Rionero', una passeggiata performativa in cuffia per le strade del paese sarà la restituzione rituale di questa ricerca di Anna Serlenga intorno alla sua storia e alle sue trasformazioni.