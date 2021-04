Cultura, "D.i.m.a. Racconta": Giacomo Leopardi protagonista del quarto appuntamento

Giunge al quarto appuntamento la produzione multimediale "D.i.m.a. Racconta – interpretazioni letterarie e musicali", ideato da Accademia D.i.m.a. di Arezzo, in collaborazione con Arca Azzurra Produzioni e RadioFly, con la sinergia di Accademia Petrarca e Armonica Onlus.L’appuntamento di sabato 17 aprile alle 21:30, in diretta su RadioFly e sul Canale Youtube D.i.m.a., sarà dedicato a Giacomo Leopardi: gli attori di Arca Azzurra interpreteranno alcuni estratti dal "Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani", su musiche originali del chitarrista e compositore Roberto Rossi."D.i.m.a. Racconta - interpretazioni letterarie e musicali", è un percorso artistico in cui, partendo da Dante, la musica incontra le più belle pagine della letteratura italiana con testi tratti dalle opere di Quasimodo, Petrarca, Machiavelli, Leopardi, Ungaretti, Parise e Pasolini, letti e interpretati dagli attori di Arca Azzurra e dai musicisti di D.i.m.a. nella splendida cornice di Casa Petrarca.Il percorso artistico-letterario è trasmesso online, con cadenza settimanale, sulle piattaforme dedicate (visitare il sito ufficiale , le pagine Facebook Instagram di D.i.m.a. e il sito ufficiale, le pagine Facebook e Instagram di RadioFly).I video sono stati realizzati e curati da D.i,m.a. - Armonica Produzioni.Sul canale Youtube D.i.m.a. è possibile rivedere i precedenti appuntamenti sulla Playlist dedicata. L'Accademia D.i.m.a. - Doremi International Music Academy, convenzionata con il Conservatorio di Cesena, è attiva dal 2014.Fin dalla sua nascita si configura come polo culturale in cui musica, arte, scienza e cultura si incontrano al di là dei confini. Dal 2017 ha sede in Casa Petrarca, casa natale del celebre poeta, che condivide con l'Accademia Petrarca di Lettere, Scienze e Arti. Dal 2015 collabora con il Comune di Bucine (AR) alla gestione del Centro Interculturale e Museo della Memoria “Don G. Torelli” di San Pancrazio. In questo luogo, ferito da un’orribile strage nazista, oggi si incontrano e collaborano artisti di tutto il mondo.Nel 2018 avviene l’incontro con Armonica Onluis presieduta da Marco e Monica Morricone, grazie al quale nasce "Musica e Salute" - un intenso percorso di studi e laboratori ispirati al valore terapeutico della musica e dell’arte, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, lo staff de “Il Volo di Pegaso - concorso artistico musicale e letterario” legato alle malattie rare e importanti presidi ospedalieri italiani.Dalla propensione all’incontro con altre forme d’arte nasce il dinamico e creativo rapporto con l’Associazione Arca Azzurra, attiva dal 1982 in ambito teatrale ai più alti livelli, anch’esso ispirato alla perlustrazione di originali percorsi creativi e tecnologici di interazione tra le arti. La comune vocazione alla memoria proiettata nel futuro, unita alla necessità di rivitalizzare Casa Petrarca e il Centro Interculturale di San Pancrazio, ha portato allo sviluppo del progetto “RicreArti - rigenerazione della memoria attraverso l’espressione artistica”.La mission è diffondere l’arte come cultura di educazione, crescita e strumento di benessere per l'intera società, affermandone il ruolo in stretto rapporto con la comunità. Nasce come centro di formazione, divenendo un laboratorio permanente per il confronto intorno all'arte, alla creatività, alla conoscenza. Realizza eventi artistici e culturali altamente innovativi, oltre a istituire corsi di avviamento, di specializzazione e scambi culturali con partner nazionali e internazionali.Ha sviluppato inoltre reti e convenzioni con Accademia Petrarca di Arezzo, Ass. Culturale Iubal, Ass. Culturale “F. Coradini”, Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori, Concorso “M. Pittaluga” di Alessandria, Conservatorio di Firenze, Académie “Rainier III” di Montecarlo, U.n.a. - Universidad Nacional de las Artes di Buenos Aires, Universidad de Playa Ancha di Valparaíso e Corporación Nacional de Vina del Mar (Chile), Instituto Universitario Patagónico de las Artes.