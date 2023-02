Cultura: l’ex Caserma Stamura ospiterà l’Archivio di Stato di Ancona

L’Agenzia del Demanio, il Comune di Ancona e il Ministero della cultura hanno siglato un protocollo d’intesa per riqualificare e valorizzare l’ex Caserma Stamura. L’immobile si trova nel Parco del Cardeto, il più grande parco cittadino che gode di una posizione panoramica in un contesto di alto valore storico, naturale e paesaggistico.L’accordo è stato sottoscritto, nel corso di una cerimonia svoltasi nella Mole Vanvitelliana, dal Direttore regionale dell’Agenzia Cristian Torretta, dal Direttore del Servizio I della Direzione generale Archivi del MiC, Maula Sciri, e dal Sindaco della città Valeria Mancinelli.Erano presenti anche Antonio Carano, segretario particolare del Sottosegretario al Mef Lucia Albano, e Marco d’Orazio, ProRettore dell’Università di Ancona. L’intervento, che riguarda un’area di circa 16.600 mq e prevede il trasferimento degli uffici dell’Archivio di Stato di Ancona nell'ex Caserma Stamura, consente il recupero di un edificio di alto valore artistico e architettonico e, al contempo, risparmi di spesa per lo Stato di circa 330 mila euro annui di locazioni passive.Il fabbricato principale della ex caserma, 4.580 mq, ristrutturato nel rispetto dell’impianto storico e secondo elevati standard di sostenibilità energetica e sismica, diventerà un innovativo e funzionale polo archivistico.L’accordo comprende lavori di riqualificazione anche sui fabbricati limitrofi di minori dimensioni che verranno destinati ad uso pubblico e culturale con il coinvolgimento del Comune di Ancona e dell’Università Politecnica delle Marche.