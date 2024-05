Cultura: riparte il Grand Tour Musei, per scoprire il ricco patrimonio culturale marchigiano

Torna con la XVI edizione il “Grand Tour Musei”, l’immancabile appuntamento alla scoperta del patrimonio culturale conservato nei musei marchigiani.

Promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC - Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di Icom Italia, il Grand Tour Musei è strettamente connesso a due importanti eventi internazionali quali la Giornata Internazionale dei Musei e la Notte dei Musei.

L’iniziativa sarà un’occasione per riflettere su quanto i musei possano essere importanti per lo sviluppo delle comunità locali, invitando il pubblico a riappropriarsi degli spazi museali nel corso del fine settimana e a prendere parte a eventi e incontri culturali, esperienze laboratoriali ed inediti itinerari di visita, mostre e concerti.

Il tema indicato da Icom per la Giornata Internazionale dei Musei 2024 è: “Musei, Educazione e Ricerca”. Con questi tre termini si intende sottolineare il ruolo svolto dai musei in quanto istituzioni educative dinamiche, che promuovono l’apprendimento, la ricerca e l’arricchimento culturale, avendo come obiettivo il completo benessere della persona.