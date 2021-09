Cultura, Roma, Campidoglio: al via "Avvistamenti" al Teatro di Tor Bella Monaca (1)

Dal 13 al 19 settembre torna la quarta edizione della manifestazione di cinema, arte, libri, scienza, sport e musica dalla periferia allo spazio.

Al via dal 13 settembre la quarta edizione di Avvistamenti, la rassegna di proiezioni e spettacoli ad ingresso gratuito su prenotazione (06/2010579 e promozione@teatrotorbellamonaca.it), che quest’anno si svolgerà all’Arena Teatro Tor Bella Monaca fino al 19 settembre.Nella giornata di apertura il pubblico potrà assistere alle ore 21 alla proiezione di Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffmann, un omaggio a Irma Testa, la ventitreenne di Torre Annunziata che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020 e il documentario La Boxe dei Quartieri di Mariella Bussolati.La manifestazione è promossa da Roma Culture, organizzata dal Municipio Roma VI con l’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, il Teatro Tor Bella Monaca, l’ASI - Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Luce e il Rif Museo delle Periferie. Per info e programma culture.roma.it.Con proiezioni di film, documentari e musica, Avvistamenti celebra la ripartenza con un nuovo inizio, attraverso la forza e la potenza espressiva del cinema. Un osservatorio speciale per guardare lontano, con film di forte impatto che mettono a fuoco la periferia del riscatto sociale e umano, che raccontano la straordinaria conquista della luna, che reinterpretano la commedia all’italiana, senza tralasciare il cinema di animazione e la grande musica.Sono 6 le sezioni nella programmazione settimanale della rassegna: Cinema e Sport a cura di Biblioteche di Roma e Istituto Luce con una giornata interamente dedicata alla boxe; Oltre La Città: Cinema e Periferie a cura di RIF Museo delle Periferie con una tlk in cui l’urbanista Carlo Cellamare e il direttore del Museo delle Periferie, Giorgio De Finis si confrontano e due documentari su periferie e comunità migranti; Cinema e Scienza a cura dell’Agenzia Spaziale Italiana e Istituto Luce che valorizza, attraverso i documentari Dalle torri alla luna, l’Italia dello spazio, Luna Italiana, l’area sud-est del territorio romano dove il Teatro Tor Bella Monaca convive e dialoga con Istituzioni ed Enti di ricerca dedicati alla cultura, alla scienza e alla formazione.E ancora uno sguardo all’intrattenimento familiare con le sezioni Cinema Family a cura dell’Istituto Luce e Agenzia Spaziale Italiana e il film Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno e Avvistamenti KIDS a cura di Biblioteche di Roma, dedicato ai più piccoli con la proiezione del film di animazione La regina delle nevi: la terra degli specchi di Robert Lence.Avvistamenti termina domenica 19 settembre all’insegna della musica: il Teatro Tor Bella Monaca, Biblioteche di Roma e Istituto Luce propongono il concerto Dai Balcani al Mar Baltico: Musiche Ebraiche della "Zona Di Residenza" con Gabriele Coen e New Klezmer Trio e i film Bohemian Rhapsody di Bryan Singer e I wish I was like you di Luca Onorati dedicati rispettivamente ai Queen e ai Nirvana.Le proiezioni sono a ingresso gratuito su prenotazione.Info 06/2010579 e promozione@teatrotorbellamonaca.itProgramma su culture.roma.it.