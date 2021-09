Cultura, Roma, Campidoglio: al via "Avvistamenti" al Teatro di Tor Bella Monaca (2)

Dal 13 al 19 settembre torna la quarta edizione della manifestazione di cinema, arte, libri, scienza, sport e musica dalla periferia allo spazio.

ProgrammaLunedì 13 settembreore 19.45Saluti istituzionaliPresentazione della IV edizione di AvvistamentiCinema e Sporta cura di Biblioteche di Roma - Istituto Luceore 21Butterflyregia di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffmann (Italia, 2019, 80’)Un omaggio a Irma Testa, la ventitreenne di Torre Annunziata che ha portato il pugilato italiano femminile per la prima volta nella storia sul podio olimpico ai Giochi di Tokyo 2020, conquistando la medaglia di bronzo. Il film racconta la storia di formazione di Irma seguita intimamente dai sedici ai diciannove anni, attraverso gioie, speranze e una dura sconfitta che cambierà lei e la sua vita. Gli autori saranno presenti in sala.ore 22.45La boxe dei quartieriregia di Mariella Bussolati (Italia, 2020, 60’)In questo momento in cui la boxe ha un grande successo, non sono tanto le palestre federali a essere affollate ma quelle popolari, che si trovano in luoghi marginali e spazi occupati. Proprio qui, fuori dai circuiti ufficiali, si scopre che la boxe è lontana da tutti gli stereotipi che porta con sé e torna a essere un’arte nobile: non è una boxe solo per maschi, ma anche per donne, non è una boxe solo per giovani ma anche per anziani, e soprattutto, è una boxe antifascista, antirazzista e antisessista.a cura di RIF Museo delle Periferiemartedì 14 settembreore 19Dove ricomincia la città. L'Italia delle periferie. Reportage dai luoghi in cui si costruisce un Paese diverso di Francesco Erbani (ed. Manni, 2021)Dialogano con l’autore l’urbanista Carlo Cellamare e il direttore del Museo delle periferie Giorgio de Finis.ore 20,30Punta Sacraregia di Francesca Mazzoleni (Italia, 2020, 96’)Un racconto, fra realismo e proiezioni nell’immaginario, dedicato alla vita della comunità̀ dell'Idroscalo di Ostia, oggi composta da 500 famiglie. Su tutte, quella di Franca, capostipite di una famiglia completamente al femminile, narratrice e motore delle storie che rendono vivo quel lembo di terra. E un desiderio su tutto: poter continuare a vivere in quel luogo, che è casa. La regista Francesca Mazzoleni sarà presente in sala.A seguire,Space Metropolizregia di Fabrizio Boni e Giorgio de Finis (Italia, 2012, 60’)Il viaggio fanta-realista di una comunità di migranti e precari insediata in una ex fabbrica di salami alla volta della Luna. Una storia di fantascienza, e di convivenza, di condivisione e di impegno politico.La storia di un’occupazione e di una provocazione artistica, di un’astronave e di un museo. Gli autori saranno presenti in sala.a cura dell’Agenzia Spaziale Italiana - Istituto LuceMercoledì 15 settembre ore 19.30Dalle torri alla luna regia di Marco Spagnoli (Italia, 2021, 20’)Nel quadro più ampio del Protocollo di intesa “Economia della Scienza e della Conoscenza” promosso dal MIUR, l’Università di Roma Tor Vergata, ENEA, CNR, INFN, INAF, ASI, il Municipio Roma VI e il Comune di Frascaticollaborano al progetto Smart Urban Sustainable Area - SUSA finanziato dal MIUR.Il mini-documentario descrive il progetto che si prefigge di valorizzare in chiave inclusiva l’area sud-est del territorio romano, rendendolo un distretto di scienza e conoscenza tramite la diffusione della formazione, della ricerca e della tecnologia.ore 20.30 Presentazione del documentario L’Italia dello Spazio (in produzione) di Marco Spagnoli e Francesco Rearegia di Marco Spagnoli (Italia 2021)Utilizzando materiale fotografico e video di archivio dell’Agenzia Spaziale Italiana, Rai e Istituto Luce, il documentario, prodotto dall’Istituto Luce, ripercorre la storia della conquista dello spazio seguendo il punto di vista italiano e raccontando il grande contributo che l’Italia, attraverso ASI ed ESA, sta dando all’esplorazione dell’ultima frontiera.ore 21.30Luna Italianaregia di Marco Spagnoli (Italia, 2019, 52’)Ispirato al libro di Renato Cantore, Dalla Terra alla Luna, Rocco Petrone, l’Italiano dell’Apollo 11’, (Rubbettino 2019), il documentario è il racconto della carriera di Rocco Petrone. Figlio di immigrati della Basilicata, si laurea in ingegneria al MIT, entrando nel leggendario gruppo di ingegneri che a Hunstville, in Alabama, fondarono il nucleo di quella che nel 1958 sarebbe diventata la NASA, realizzando la promessa di John Fitzgerald Kennedy di portare l’uomo sulla Luna prima della fine degli anni Sessanta.giovedì 16 settembreore 20.30Nessuno mi troveràregia di Egidio Eronico (Italia, 2015 75’)Il 26 marzo del 1938 a soli 31 anni, scompare senza lasciare traccia e spiegazioni Ettore Majorana, forse il più grande fisico teorico italiano del ‘900. Attraverso documenti, immagini d’archivio, animazioni da graphic novel, testimonianze, il documentario analizza le ipotesi investigative e scandaglia quel mare di mistero chiamato Ettore Majorana.venerdì 17 settembrea cura dell’Istituto Luce - Agenzia Spaziale Italianaore 20.30Non ci resta che il crimine regia di Massimiliano Bruno (Italia, 2019, 102’)con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia PastorelliUn gruppo di amici crede di avere un’idea geniale per fare soldi facili, raccontare ai turisti le gesta della Banda della Magliana ripercorrendo i luoghi del loro agire. Ma uno scherzo del destino lì fa imbattere in un ponte temporale detto di Rosen-Einstein che li catapulta negli Anni Ottanta al cospetto dei protagonisti dei loro racconti.a cura di Biblioteche di Romapresso il Teatro di Tor Bella Monaca, Via Bruno Cirinosabato 18 settembre ore 17.30La regina delle nevi: la terra degli specchi regia di Robert Lence, Aleksey Tsitsilin (Russia, 2018, 90’)Un potente re ha quasi perso la sua famiglia a causa delle cattive azioni della Regina delle Nevi. Trova così un modo per bandire la magia dal mondo e di intrappolare coloro che sono dotati di poteri magici a Mirrorlands. L'unica persona in grado di fermarlo e mantenere la magia nel mondo è Gerda, che non ha mai smesso di aver fede nella gentilezza e nell'amicizia.a cura di Teatro Tor Bella Monaca - Biblioteche di Roma - Istituto Lucedomenica 19 settembreore 18Dai Balcani al Mar Baltico: Musiche Ebraiche della “Zona di Residenza”Itinerari Musicali 2021 a cura di Roma Sinfonietta, Direzione Artistica Luigi LanzillottGabriele Coen | New Klezmer TrioGabriele Coen sax soprano e clarinettoGianluca Casadei fisarmonicaMarco Loddo contrabbassoIl klezmer interpretato in chiave jazz: un viaggio musicale attraverso la “Zona di residenza”, le sconfinate regioni dell’Impero russo lungo il suo confine occidentale, in cui gli ebrei avevano l’obbligo di risiedere in permanenza, e oltre la quale di solito la residenza era interdetta agli ebrei.Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.ore 20,30Bohemian Rhapsodyregia di Bryan Singer (Gran Bretagna, USA, 2018, 134')Il film ripercorre l'ascesa fulminea dei Queen attraverso le loro canzoni iconiche e il suono rivoluzionario, mentre l'esistenza di Freddie Mercury, l'anima della band, va alla deriva a causa dei suoi eccessi. Tutto questo alla vigilia del Live Aid, una delle più grandi esibizioni nella storia della musica rock.A seguire, proiezione del documentarioI wish I was like youregia di Luca Onorati (Italia, 2019, 55’)Luca Onorati e Francesco Gargamelli viaggiano attraverso i loro ricordi di gioventù raccontando il concerto dei Nirvana del 1994, e si ritrovano con altri “reduci” per una piccola celebrazione.