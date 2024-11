Cultura, Roma: Massimo Bomba e Antonella Sotira presentano “E la luna rispose” al Circolo Canottieri Lazio

Appassionati di simbologia e astri si sono incontrati al Circolo Canottieri Lazio, a Roma, per la presentazione del saggio storico e antroposofico di Massimo Bomba e Antonella Sotira Frangipane “…E la luna rispose. Taccuino notturno di visioni fiabesche e intuizioni astrologiche” edito da Bastogi Libri Editori.

Oltre ai due autori, Massimo Bomba e Antonella Sotira, hanno partecipato in veste di relatori: Raffaele Condemi, Presidente del Circolo Canottieri Lazio, Elio Pecora, la poetessa e critica letteraria Fabia Baldi, l’esperto di Diritto Nobiliare Emilio Petrini della Fontanazza e la cantante Cinzia Tedesco. L’incontro è stato moderato dalla giornalista Elena Parmegiani.

Tra le numerose personalità presenti in sala anche: Carlo Alvise Crispolti, il costumista Francesco Crivellini, Mita Medici, Cristina Fondi, Guglielmo Giovannelli Marconi, Fulvio Rocco, Alessio Ferrari, Angelo Comneno, Laura Azzali, Francesco Crivellini Angelo Tartaglia, Patrizio Imperato, Gio' di Sarno, Emanuela Sciattella, Graziano Marraffa, Mario Safier, Jolanda Gurreri, il pittore Amedeo Brogli, Mario Tacinelli, Paola Salomè, Gioia Marina Pasquinelli, Bruno Di Trapano, Chiara Alessandrini e Biagio Andriulli.

Massimo Bomba e Antonella Sotira hanno rievocato le gesta e i fasti di alcuni dei quindici personaggi storici protagonisti del loro libro incuriosendo tutti i presenti. Tra i vari personaggi di cui parla il saggio ci sono: Luigi XIV, Napoleone, Moliere, Papa Leone X, Lorenzo il Magnifico, Caterina de Medici, Caterina di Russia, Cristina di Svezia, Maria Tudor, Elisabetta la Vergine, Isabella D'Este, il giurista Montesquieu, la rivoluzionaria baronessa Frangipane e dei grandi favoleggiatori da Giovan Battista Basile a Rodari.

I due autori scrivendo questo libro hanno indagato su simboli, segni, sogni e miti leggendo biografie e temi astrali sia dei vari personaggi storici che di semplici viandanti come loro condividendo intuizioni oniriche e visioni fiabesche, nella semplice consapevolezza di dare un significato a relazioni e incontri mancati, a successi e fallimenti. Ed è così che pagina dopo pagina nel libro la Luna risponde alle domande dei diversi personaggi storici che la invocano con cuore ardente ottenendo ognuno la sua risposta.

Il saggio parla anche della simpatica querelle sull’identità sessuale della Regina Cristina di Svezia che amava farsi chiamare “Re”. Figura singolare e protagonista del XVII secolo. Divenne regina di Svezia a seguito della prematura morte del padre, il re Gustavo II Adolfo detto il Grande, avvenuta nel 1632 sul campo di battaglia di Lützen, durante la guerra dei Trent’anni.

Prima di partire per la guerra, aveva lasciato delle direttive precise sull’educazione da impartire alla figlia. Doveva crescere come un maschio. Così Cristina ricevette una formazione virile. Fu incoronata in qualità di “Re” e regnò fino al 1654, anno in cui decise di abdicare per poi lasciare la Svezia alla volta di Roma dove fu accolta con tutti gli onori nel 1655 da papa Alessandro VII. Gli altri racconti narrano le vicende sulle maniacali abitudini del Re Sole, sul misterioso salotto illuminista della baronessa Olimpia Frangipane Ricciardi e, naturalmente, sulla predominanza di Nettuno in tutti i temi astrali dei grandi favoleggiatori.

Per la copertina del saggio Massimo Bomba, tra i suoi disegni, ha scelto il magnetico Exsurge Domine.