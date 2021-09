Cultura, Sardegna, Sassari: nominati due nuovi Direttori nei Musei della Direzione Regionale

A Maria Paola Dettori la direzione della Pinacoteca Nazionale di Sassari, Stefano Giuliani dirigerà il Museo Archeologico “Antiquarium Turritano” di Porto Torres.

Nominati due nuovi Direttori nei Musei della Direzione regionale Musei Sardegna. Dal 1 settembre 2021, con durata triennale, Maria Paola Dettori e Stefano Giuliani avranno l’incarico di dirigere, rispettivamente, la Pinacoteca Nazionale di Sassari e il Museo Archeologico “Antiquarium Turritano” di Porto Torres.Maria Paola Dettori, storica dell’arte, torna a dirigere la Pinacoteca Nazionale di Sassari a distanza di qualche anno dal precedente incarico (2015-16).Funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, laureata e specializzata in Storia dell’arte, Master in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale, ha al suo attivo una lunga esperienza nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, dalla progettazione e direzione lavori di restauro alla curatela di mostre. Numerose anche le pubblicazioni e le collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e Fondazioni.Stefano Giuliani, archeologo, laureato in archeologia presso l'Università di Sassari, diplomato alla scuola di specializzazione in archeologia di Oristano, ha perfezionato la propria formazione a Pompei.Nel dicembre 2017 è stato nominato Funzionario Archeologo del Polo Museale, oggi Direzione regionale Musei Sardegna e, dal 2018, ha ricoperto il ruolo di direttore del Museo Asproni di Nuoro, recentemente riaperto al pubblico, e dell'Area Archeologica di Tharros. Ha maturato esperienze nel campo dell'insegnamento e della divulgazione con la partecipazione a conferenze, attività di guida in diversi siti e musei, tra cui principalmente il Museo Archeologico di Olbia.Oltre alla direzione del Museo Archeologico “Antiquarium Turritano” e dell'Area archeologica di Turris Libissonis di Porto Torres e del sito archeologico di Monte d'Accoddi di Sassari, l’archeologo mantiene l’incarico di Funzionario responsabile anche del Museo Asproni e del sito di Tharros.