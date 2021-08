Cultura, Torrevecchia Teatina (Ch): appuntamenti prestigiosi al XXI Festival della Lettera d'Amore (1)

Il primo cittadino Francesco Seccia è stato premiato come Miglior Sindaco d'Abruzzo.

Si è concluso il primo giorno del festival, con l’assegnazione del premio per il Miglior Sindaco d’Abruzzo al primo cittadino di Torrevecchia Teatina Dottor Francesco Seccia (e di riflesso a tutta la Giunta Comunale) per aver denominato la cittadina di 4000 abitanti “paese della lettera d’amore”, creando un’identità culturale molto forte del luogo, proiettato ad assumere un ruolo sempre più notevole dal punto di vista dell’attrazione culturale e turistica in Italia.Nella mattinata si è tenuto un convegno al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Prof. Luigi Capasso, preside della facoltà universitaria telematica della D’Annunzio e direttore del Museo delle scienze biomediche e del museo universitario, il quale ha tratteggiato in un discorso incantevole i problemi istanti, soffermandosi su cultura materiale e immateriale e descrivendo come i musei siano basati su fondamenta di generosità, in quanto offrono alla collettività beni privati. L’attuale epidemia del Covid ha messo a dura prova musei, cinema, teatri, ma la cultura costituisce la vera ricchezza di una comunità, quindi tutti dobbiamo cooperare con ragionevolezza e comportamenti maturi alla salvaguardia dell’esistente.È poi intervenuta la professoressa Iride Conficoni, che organizzerà il festival della scrittura a mano, altro bene che va difeso e conservato e promosso, perché aiuta la concentrazione, il pensiero, lo sviluppo affettivo e cognitivo del bambino e dell’adolescente. Le volontarie del Museo dei fossili e delle ambre di San Valentino in Abruzzo Citeriore hanno espresso nelle mille difficoltà le numerose iniziative messe in campo che coniugano il museo con la collettività e con la storia del paese, promuovendo visite guidate. (Segue-2)