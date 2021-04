Dfds Mediterranian business Unit: nuove chiavi di sviluppo con un ponte Italia-Turchia

Circa 80 imprenditrici provenienti da Turchia e Italia si sono incontrate al meeting digitale b2b organizzato dall’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda (Aidda) insieme all’associazione donne imprenditrici turche (Kagider).L’evento è stato sponsorizzato da Dfds Mediterranean Business Unit. L’evento è stato organizzato allo scopo di favorire e incoraggiare la cooperazione tra donne imprenditrici.Circa 80 donne d’affari provenienti da Turchia e Italia si son ritrovate in occasione del meeting digitale b2b organizzato dalla delegazione Aidda del Friuli Venezia Giulia e dall’associazione donne imprenditrici turche (Kagider). Evento sponsorizzato da Dfds Mediterranean Business Unit.Il meeting è stato ospitato dal Presidente Nazionale dell’Aidda: Antonella Giacchetti, dal Capo delegazione del Friuli Venezia Giulia Lilli Samer, dal Presidente del Kagider Ermine Erdem e dal Direttore della comunicazione aziendale del Dfds Mediterranean Business Unit: Ozlem Dalga. Organizzato al fine di incoraggiare la cooperazione tra imprenditrici donna, l’evento ha unito imprenditrici provenienti da diversi settori industriali, tra cui quello alimentare, bevande, tessile e altri settori come quello del turismo, servizi e strutture ricettive.Le imprenditrici donna di Turchia e Italia hanno discusso insieme temi relativi a cooperazione e nuove opportunità.In occasione del discorso inaugurale dell’evento, la Presidente Nazionale dell’Aidda, Antonella Giacchetti, ha dichiarato: “Sono convinta che la nostra collaborazione creerà nuove e svariate opportunità economiche per tutti i nostri dipendenti nel periodo di ricostruzione post-pandemica. Le donne forniranno uno straordinario contributo al processo di ricostruzione post-pandemica”.“L’economia è in agonia per diverse ragioni” ha dichiarato Lilli Samer, Capo delegazione del Fiuli Venezia Giulia, “ Questo Meeting rappresenta una grande opportunità per creare sinergie, invertire tendenze e persino sviluppare cooperazione internazionale che concorreranno ad accelerare la crescita e lo sviluppo in corso”.“Sfortunatamente, le donne sono sottorappresentate nelle attività economiche” ha dichiarato Ermine Erdem, il Presidente di Kagider, nel suo discorso al meeting digital b2b. “Solo una su cinque imprese di esportazione nel mondo è gestita da donne. Abbiamo bisogno di creare nuove opportunità per le donne nelle attività economiche. A questo proposito, siamo entusiaste di intraprendere questo viaggio d’affari con altre donne imprenditrici”.Nel meeting, Lilli Samer ha affermato che la cooperazione tra Aidda e Kagider rappresenta un forte impegno a supportare il ruolo delle donne nell’imprenditoria e ridurre la differenza di genere.Nuove opportunità commerciali e industriali tra i mercati turchi e italiani sono stai discussi al meeting sponsorizzato dalla società Dfds con base in Danimarca, una delle società di logistica leader, conosciuta per i suoi importanti servizi Ro-Ro tra Trieste, Italia e Turchia. Rappresentando la Dfds Mediterranean Business Unit al Meeting Digitale b2b, il Direttore della Comunicazione Aziendale del Dfds Mediterranean Business Unit, Ozlem Dalga, ha dichiarato: “La Dfds Mediterranean Business Unit continua ad espandere la portata del progetto “We Carry for Women” lanciato da Dfds in cooperazione con Kagider al fine di supportare la partecipazione di imprenditrici donna nell’economia turca. Ritengo che il meeting digitale b2b che unisce donne imprenditrici di Italia e Turchia creerà nuove opportunità”.