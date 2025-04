Difesa: Il sottosegretario italiano Perego al salone LAAD in Brasile

Il sottosegretario alla difesa Matteo Perego di Cremnago accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Alessandro Cortese, ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione della 15° Edizione del LAAD, Latin America Aerospace and Defence 2025, evento dedicato ai settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza. Nell’occasione Perego ha avuto un cordiale colloquio con il Ministro della Difesa del Brasile, José Múcio Monteiro Filho. In continuità con il precedente incontro avvenuto durante la scorsa edizione, e nel solco delle ottime relazioni bilaterali tra Italia e Brasile, sono stati trattate tematiche relative allo scenario geopolitico internazionale e alle aree di collaborazione in ambito difesa e sicurezza. È stato, inoltre, ricordato il forte legame tra i due Paesi, consolidato anche dalla presenza in Brasile di una delle più numerose comunità italiane al mondo. “In un’epoca segnata dall’incertezza, la collaborazione internazionale è un pilastro imprescindibile per garantire la sicurezza e contribuire alla stabilità globale” ha detto il Sottosegretario che ha poi concluso: “La presenza italiana alla LAAD testimonia la competitività, l’affidabilità e l’eccellenza tecnologica della nostra industria della difesa e sicurezza.”