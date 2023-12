Domnika Zamara tra i protagonisti del Festival Abruzzo Musica

E' partita il 16 dicembre la seconda edizione del Festival Abruzzo Musica, la rassegna diretta dal M° Giuliano De Angelis. Quest'anno, l'evento si svolgerà a Pescara e L'Aquila.Il 16 dicembre, all'Auditorium Cerulli di Pescara, si è tenuto il concerto d'esordio, con i "PiCello Bros": i fratelli Angelo (pianoforte) e Francesco Pepicelli (violoncello), tra i più noti musicisti da camera a livello nazionale, hanno proposto capolavori di Petrassi, Bach/Busoni, Franck (di cui suoneranno l'inedita trascrizione della sonata per violino e pianoforte, elaborata da loro stessi) e la Sonata di Debussy.Domani, ancora al Cerulli, si esibirà la Soprano polacca Domnika Zamara, in coppia con Piero Di Egidio: sarà proposto un programma con musiche di Bellini, Brahms, Mozart, Chopin, Ginastera e Tosti.L'ultimo appuntamento è in programma il 29 dicembre, alla Sala Polifunzionale F. Rossi di San Demetrio ne’ Vestini (Aq), dove si esibirà il duo composto da Loreto Gismondi (violino) e Giuliano De Angelis (violoncello) nel “Concerto Per La Pace”, in cui saranno suonate musiche inedite di Paolo Fradiani e Loreto Gismondi, nonché capolavori come gli Otto Pezzi per violino e violoncello di Glière e la passacaglia di Handel/Halvorsen. Il programma ha debuttato lo scorso anno a Los Angeles e sta riscuotendo successo in tutto il mondo.Il Festival Abruzzo Musica è organizzato con gli incentivi alla cultura della Regione Abruzzo.