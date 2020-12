Educare alla lettura, la proposta del Salone Internazionale del libro di Torino insieme al MIBACT.

Il ciclo di incontri -precisa l’organizzazione del Festival- offre l’occasione ai docenti di ogni grado scolastico e ai bibliotecari di incontrare autori, illustratori e italiani e internazionali, esperti di editoria e pedagogia, operatori dell’educazione alla lettura, per affrontare il tema della costruzione dei lettori e accrescere le proprie competenze in merito alla produzione editoriale per bambini e ragazzi.Responsabili del percorso formativo Nicola Lagioia (direttore del Salone del Libro) e Angelo Piero Cappello (direttore del Centro per il Libro e la Lettura) Il corso offre ai partecipanti la possibilità di sviluppare competenze generali sui fondamenti dell’educazione alla lettura, permette di acquisire competenze specifiche e approfondite su temi quali i processi neuronali dietro la lettura, il ruolo della poesia e dell’albo illustrato nella formazione dei lettori più giovani, i vantaggi della lettura ad alta voce dentro e fuori dalla classe, forme e strumenti della letteratura YA, nuovi metodi e linguaggi per divulgare la scienza.Chi sono i destinatari del corso? Docenti ed educatori delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado e bibliotecari.Gli appuntamenti si svolgono in via telematica e sono divisi in due momenti: all’inizio una lectio o un dialogo tra i relatori, a seguire la possibilità per i partecipanti agli appuntamenti di porre domande agli ospiti tramite un’apposita chat dedicata.Eros Miari e Fabio Geda, i due consulenti della parte ragazzi del Salone del Libro, raccoglieranno gli spunti e le domande per continuare il dialogo con gli autori. Offerta formativa complessiva: 12 ore Il corso – aggiunge la nota ufficiale della manifestazione- è organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino con il Centro per il Libro e la Lettura e in collaborazione con Aib – Associazione Italiana Biblioteche. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli incontri, che si svolgeranno in via telematica, possono essere prenotati tramite la registrazione o l’accesso all’area riservata del sito salonelibro.it.Per informazioni: educareallalettura@salonelibro.it . A conclusione di ogni appuntamento del ciclo Educare alla lettura verrà rilasciato (a chi ne farà richiesta prenotando l’incontro) un attestato di presenza, da scaricare all’interno dell’Area riservata del Salone.Ai corsisti che frequenteranno almeno 5 incontri, verrà rilasciato dal Centro per il Libro e la Lettura un attestato di partecipazione con l’indicazione delle ore di frequenza, valido ai fini dell’acquisizione di crediti formativi.