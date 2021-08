Elezioni in Russia, il giallo della falsa intervista a Navalny

Tra fake news e citazioni di Harry Potter.

In vista delle elezioni di settembre per il rinnovo della Duma, la battaglia politica in Russia si fa più sempre accesa e vede coinvolti, oltre ai media della Federazione, anche quelli dei Paesi vicini.Ambebi.ge, una delle testate di informazione politica più popolari della Georgia, ha pubblicato lo scorso 17 agosto una lunga intervista al blogger attivista russo Alexei Navalny, attualmente detenuto in carcere.Ma l’articolo, a firma della giornalista Elena Vavina, è stato poi smentito dalla stessa in una conversazione con l’agenzia di stampa russa Ura.ru, alla quale ha affermato di non aver mai collaborato con i media georgiani.Si tratterebbe dunque di un clamoroso falso. Nell’intervista, Navalny affrontava una serie di temi di particolare interesse per l’opinione pubblica della Federazione, dall’inefficacia delle sanzioni occidentali, che a suo giudizio avrebbero invece rafforzato il Cremlino, alle divisioni interne all’organizzazione, i cui attivisti si sarebbero mostrati più interessati ai finanziamenti che alle idee, fino all’ingerenza di paesi stranieri, che mostrando di sostenere il movimento farebbero in realtà i propri giochi.Affermazioni che, se vere, getterebbero diverse ombre sul movimento e che a prima vista farebbero pensare a un’azione di disturbo organizzato dalla propaganda pro-Cremlino.Se non fosse che la citazione scelta da Navalny per denunciare i contrasti interni al proprio movimento sembra più una burla rivolta a svelare la natura “fake” dell’intervista. A supporto delle proprie idee, infatti, il dissidente ricorre nientemeno che a una citazione di Harry Potter: "Ci vuole molto coraggio per affrontare i tuoi nemici, ma è ancora più difficile affrontare i tuoi amici".Dunque il maghetto di Hogwarts figurerebbe tra i punti di riferimento del dissidente incarcerato. Resta dunque da capire, in un quadro così complesso e contraddittorio come lo scenario politico russo, chi abbia potuto organizzare un’operazione di disinformazione incapace di reggere alla prima e più elementare verifica.