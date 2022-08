Elezioni Politiche. In testa Giorgia Meloni, possibile Premier, dietro il Centrosinistra che vedrebbe bene Draghi

Gli analisti di SWG riconoscono che “ci troviamo ormai ad un mese dal voto, e in questi giorni in cui la campagna elettorale sta entrando nella fase cruciale, e questo ci permette di tirare le fila di tutto ciò che è accaduto, e che sta accadendo, in questa estate dominata dalla politica”.



Facendo un passo indietro, e partendo proprio dal fattore che ha scatenato la necessità di andare al voto prima del tempo, nel report di SWG si nota come “ancora oggi per il 67% degli italiani la scelta di far cadere il Governo Draghi e provocare la crisi sia stata sbagliata”.

Ne sono particolarmente convinti gli elettori della coalizione di centrosinistra e del terzo polo, ma questa posizione – assicurano a SWG- “è maggioritaria anche nell’ambito del centrodestra, dove però la responsabilità del rovesciamento dell’esecutivo Draghi viene attribuita a Conte”.

Guardando invece alla campagna elettorale ancora in corso, “il leader che si dimostra più convincente è Giorgia Meloni (21%), seguita da Enrico Letta e Giuseppe Conte, entrambi al 17%. Tuttavia, appare significativo come per una discreta fetta di italiani (28%) nessuno dei politici protagonisti di questa estate abbia convinto fino in fondo”.

In merito invece al nome del futuro premier, mentre nel centrodestra prevale chiaramente l’indicazione di Giorgia Meloni, nel campo del centrosinistra ai leader di partito viene preferito Draghi, come figura superpartes e Letta risulta secondo con soltanto il 18%.

Sempre secondo il sondaggio in questione, “gli attuali orientamenti di voto mostrano un netto vantaggio per la coalizione di centrodestra e Fratelli d’Italia in cima alla classifica del consenso”.

Ma c’è dell’altro nelle analisi degli esperti di SWG, secondo i quali “nel periodo agostano 4 elettori su 10 sono rimasti distanti dagli avvenimenti politici e dalla campagna elettorale il che lascia pensare che saranno le dinamiche delle prossime settimane a poter portare ancora qualche cambiamento nelle posizioni dell’opinione pubblica e nelle intenzioni di voto degli elettori”.



Come dire? E’ ancora davvero molto presto per tirare le somme conslusive. Non ci resta dunque che aspettare le prossime settimane.