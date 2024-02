Europee, Prandini: "Per me niente candidatura, voglio fare il Presidente di Coldiretti"

"Guardi, in passato si è detto che avrei fatto il ministro o comunque il parlamentare, qualche mese fa che ero candidato per la regione Lombardia e oggi che sarei candidato per le Europee.Io voglio fare con grande orgoglio il presidente nazionale della Coldiretti per tutto il mandato. Sono stato appena rieletto è il mio impegno è tutto per gli agricoltori".Così, ai microfoni di TgCom24, il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, replica ad una domanda se sia vero che potrebbe candidarsi alle prossime Elezioni Europee.