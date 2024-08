Fondazione Bellisario, la gara è aperta, al via la ricerca di nuove startup al femminile

Il progetto porta anche quest’anno la firma personale di Lella Golfo, Presidente della Fondazione Bellisario ma con il cuore rivolto alla sua terra di origine che è la Calabria: “Il “B-Factor” che sarà valutato nelle candidate – dice la pasionaria calabrese- è il “Fattore Bellisario”, ovvero lo spirito indomabile di innovazione e la tenace determinazione nel creare e fare impresa al servizio della società che costituiscono l’eredità di valori lasciata da Marisa Bellisario”.

Chi può partecipare a questa selezione?

Sono chiamate a presentarsi davanti a una giuria di esperti- sottolinea Lella Golfo- le donne che hanno avviato o intendono fondare un’azienda o far partire un’iniziativa imprenditoriale. “Le candidate dovranno dimostrare, oltre a un convincente modello d’impresa o di organizzazione, anche di avere il “B-Factor”, quel particolare mix di leadership e di tenacia, di passione e di attenzione, che può essere associato ai caratteri distintivi dell’imprenditorialità femminile.

B-Factor è aperto a qualsiasi donna che abbia fondato o intenda fondare o far nascere una nuova realtà organizzativa, sia essa azienda o entità non-profit. La selezione delle candidature privilegerà le startup innovative ma verranno accolti e premiati anche progetti d’impresa "tradizionali".

Alla Fondazione Bellisario si aspettano un mare di domande e di partecipanti, ma Lella Golfo si lascia sfuggire ancora una volta un concetto che le è caro da sempre: “Mi piacerebbe che questo bando possa girare anche in Calabria, perché mi piacerebbe che tante giovani imprese al femminile nate e cresciute in Calabria possano concorrere insieme agli altri”.

Il processo di selezione verrà condotto da un Comitato tecnico-scientifico composto dalle personalità indicate nello stesso bando annuale. Le candidature sono personali, e non aziendali, e verranno valutate in base a tutta una serie di criteri che vanno dalla Leadership alla Determinazione ad affrontare sfide di innovazione, alla Responsabilità.

Lella Golfo è più carica che mai, impastata di passione civile e di tenacia :”La selezione sottolinea- avverrà tramite l’espressione di un voto da 0 a 10 da parte di ciascun membro del Comitato che decreterà 5 profili da premiare sulla base del totale dei voti espressi. Il giudizio viene espresso sulla candidatura personale, non sull’organizzazione che essa presenta o propone. Non è quindi in alcun caso una valutazione del business plan prospettico o dei risultati ottenuti dall’iniziativa. Le partecipanti sono informate del fatto che il Comitato non è tenuto a motivare analiticamente le proprie decisioni e che tali decisioni sono insindacabili”.

Il regolamento finale parla chiaro. La partecipazione all’evento non determina, di per sé, alcun diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo. “B-Factor – ripete Lella Golfo- viene inteso come evento etico e la partecipazione allo stesso deve essere ispirata a principi di fair play. Ciascun partecipante si obbliga a rispettare questi principi ed espressamente riconosce che ogni azione volta a scopi diversi da quelli indicati è da considerarsi inammissibile".

Il resto lo dice il regolamento: “Le partecipanti, inoltre, si impegnano a osservare le seguenti regole di comportamento: a) Rispettare le altre partecipanti; b) Non usare espressioni che incitino alla discriminazione o alla diffamazione; c) Non violare copyright, marchi o altri diritti riservati; d) Rispettare le norme sulla privacy Ciascuna partecipante è responsabile, in via esclusiva, per i contenuti proposti”.

Questo vuol dire che la Fondazione Bellisario non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno causato alle partecipanti. Le candidature, ricordiamo, vanno inviate entro il 2 settembre 2024 a info@fondazionebellisario.org. In bocca al lupo!