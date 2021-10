Forza Italia, Berlusconi: “No alla politica dei ‘due forni’”

La lettera del Cavaliere.

“La nostra non sara' mai la politica dei 'due forni' come la intesero alcuni nella prima repubblica. Forza Italia e' nata con il bipolarismo e nel bipolarismo il nostro luogo naturale e' il centro-destra. Aggiungo che il centro-destra in Italia non esisterebbe - come non e' mai esistito in passato - se non lo avessimo creato noi, costruendo le condizioni perche' potesse essere forza di governo. Lo ricordo non per rivendicare meriti del passato - a questo penseranno i libri di storia - ma perche' ha un significato chiaro per oggi: il governo Draghi non prefigura nessun cambiamento strategico di alleanze, che sarebbe impossibile e contrario alla nostra natura.Nessuno - sottolineo nessuno - in Forza Italia contempla questa ipotesi. Nessuno - e sottolineo di nuovo la parola nessuno - ha in mente neanche la prospettiva opposta, questa di abdicare al nostro ruolo, di disperdere il patrimonio di idee e di voti di Forza Italia in una indistinta aggregazione di destra sovranista".Lo scrive il leader e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera al quotidiano "Il Giornale".